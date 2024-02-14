Глава Пентагону Остін відкрив 19-й "Рамштайн"

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", буде обговорена потреба в постачанні більшої кількості артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони для ЗСУ.

Про це Ллойд Остін сказав під час відкриття 19-го "Рамштайну", передає кореспондентка Суспільного.

Кремль все глибше занурюється в ізоляцію, яку він сам собі спричинив, але ця коаліція з близько 50-ти країн світу тут, щоб взятися до роботи. Наші союзники й партнери продовжують нести тягар нашої спільної безпеки. Сьогодні ми разом працюватимемо над найближчими потребами України, в тому числі над її нагальною потребою в більшій кількості артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони. І те, що ми називаємо коаліцією сил і засобів, рухається вперед", — сказав глава Пентагону.

Остін пояснив, що це означає розбудову майбутніх артилерійських сил української армії й забезпечення її достатньою кількістю боєприпасів.

"Це означає оснащення України винищувачами F-16 та інфраструктурою для їхнього обслуговування. І це означає, що Україна має інтегровану і багаторівневу мережу протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, міст і свого неба. Жорстокість Кремля стає особливо очевидною під час чергової зими. Російські війська обстрілюють українські міста балістичними ракетами та атакують іранськими безпілотниками. Але Україна продовжує кидати виклик Москві і боротися за свої суверенні права. І ми будемо продовжувати просуватися, щоб надати Україні як короткострокову, так і довгострокову підтримку", — наголосив він.

Остін додав, що агресивна війна Путіна, якій немає виправдання, кидає серйозний виклик нестабільності безпеки в Європі та за її межами. А вторгнення Кремля — це лобова атака на важко завойований після Другої світової війни міжнародний порядок, який засуджує агресію, захищає суверенітет держав і протистоїть порушенням прав людини.

"Тож результат боротьби України проти Путіна та його імперської агресії допоможе визначити глобальну безпеку на десятиліття. І для принципових людей та свідомих урядів стояти осторонь, поки Україна бореться за своє існування — це не вихід. Україна не здасться, і ми не здамося", — резюмував американський міністр оборони.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада 2023 року Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Востаннє Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.