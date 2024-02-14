За минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ знищили 78 російських безпілотників та 50 одиниць техніки, зокрема три танки та різні гармати. Через знос артилерійських систем росіяни все більше використовують для обстрілів міномети. Наразі більш як половина ударів по лінії фронту — з мінометів.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Дуже рясною на здобич видалася доба для Сил оборони України на Лимано-Куп'янському напрямку. Силу силенну різної техніки "налущили" наші захисники", — повідомив Ілля Євлаш.

На Лимано-Куп'янському ЗСУ знищили 224 окупанти та 128 одиниць техніки та зброї, додав речник, зокрема:

78 БпЛА різних типів,

3 танки, 4 БМП,

6 гармат Д-30,

8 мінометів, 3 гармати 2С19,

1 "Піон", 1 "Гіацинт С" та "Гіацинт Б",

а також ряд РЕБ та станції спостереження та 12 автівок.

"Дуже ефективно відпрацювали наші хлопці, але це свідчить про те, що ворог зараз активізував використання важкої техніки, та вдається до посилення своїх дій вдовж всієї лінії зіткнення", — повідомив Ілля Євлаш.

За словами речника, у російських окупантів достатньо кількість техніки й озброєння, але вони відчувають дефіцит та мають певні обмеження.

"При такій інтенсивності пострілів гарматні стволи зношуються дуже швидко. Нестачу артилерії вони намагаються компенсувати різними типами мінометів", — розповів Ілля Євлаш.

Він додав, що за минулу добу російські окупанти завдали 791 обстріл, з них близько 400 були завдані не з артилерії, а з мінометів.

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