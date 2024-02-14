Російські війська обстріляли Дружбу на Сумщині

14 лютого близько 13 години російські війська обстріляли місто Дружба Шосткинського району на Сумщині. За інформацією кореспондента Суспільного, одна людина поранена.
Унаслідок влучань пошкоджені приватні будинки, будівля супермаркету та автівки. Усього було три вибухи.
Фото: Суспільне Суми
Фото: Суспільне Суми
Інформація доповнюється...
Що відомо про обстріли 13-14 лютого
Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала область. Ударів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.
Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї.
Внаслідок російських атак пошкоджені будинки, майно підприємства та ЛЕП.
Читати ще
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram