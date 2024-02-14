Вночі російська армія обстріляла дві громади Сумської області

Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала Сумську область. Ударів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.
Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.
У Есманській громаді були обстріли з міномета (10 вибухів) та кулеметів.
У Шалигинській — зафіксували обстріл з кулеметів.
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Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та реактивних систем залпового вогню.
Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї.
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