Вночі російська армія обстріляла дві громади Сумської області

Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала Сумську область. Ударів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.

Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.

У Есманській громаді були обстріли з міномета (10 вибухів) та кулеметів.

У Шалигинській — зафіксували обстріл з кулеметів.

Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї.

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