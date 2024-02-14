НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вночі російська армія обстріляла дві громади Сумської області
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Вночі російська армія обстріляла дві громади Сумської області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала Сумську область. Ударів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.

Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.

У Есманській громаді були обстріли з міномета (10 вибухів) та кулеметів.

У Шалигинській — зафіксували обстріл з кулеметів.

Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Херсон, обстріли, кімната
Атаки по Херсону та Бериславському району, втрати РФ. 721 день війни: хроніка подій в Херсонській області
&quot;Люди живі всі, одного собаку вбило у сусідки&quot;. Місцеві розповіли про обстріл Дружби
"Люди живі всі, одного собаку вбило у сусідки". Місцеві розповіли про обстріл Дружби
74 вибухи: російська армія обстріляла вісім громад на Сумщині
74 вибухи: російська армія обстріляла вісім громад на Сумщині
Херсон, обстріли РФ, лікарня
19-річний хлопець, який був поранений внаслідок денного російського обстрілу Херсона, помер у лікарні
На початок