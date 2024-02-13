За день військові РФ завдали 331 удар по Сумщині

Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї.
Про це повідомили у Telegram-каналіСумської обласної військовій адміністрації.
Які громади були під обстрілами
- Краснопільська громада: мінометний (50 вибухів) та артилерійський (9 вибухів) обстріли.
- Хотінська громада: мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл з САУ (7 вибухів) та ствольної артилерії (18 вибухів).
- ️Великописарівська громада: зафіксовано обстріл дроном-камікадзе (1 вибух), також була атака БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух), мінометний обстріл (40 вибухів) та обстріл з СПГ (2 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з міномета (33 вибухів), АГС (127 вибухів), з танку (20 вибухів) та БМП (4 вибухи).
- Шалигинська громада: 4 міни скинули військові РФ на територію громади.
- Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
- Миропільська громада: 3 міни скинули російські військові на територію громади.
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