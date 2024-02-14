Пошкоджені будинки, майно підприємства та ЛЕП: наслідки обстрілів Сумщини

Протягом доби 13 лютого армія РФ 49 разів обстрілювала Сумщину. Було 355 ударів. Внаслідок російських атак пошкоджені будинки, майно підприємства та ЛЕП.

Про це повідомили у ГУНП в Сумській області.

За даними поліції, пошкоджені три приватні житлові будинки, майно підприємства та лінія електропередач.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Що відомо про обстріли Сумщини 13 та 14 лютого

Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини.

Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області.

Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала Сумщину.

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