Під час обстрілу Миколаївки армією РФ загинули дві людини

У Миколаївці Донецької області внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей. Ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Місто потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова", — повідомив Вадим Філашкін.

За даними Філашкіна, наразі відомо про двох загиблих жінок, 62 та 74 років. Також одна людина дістала поранення. Деталі обстрілу встановлюють.

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