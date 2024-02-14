У Карлівці на Полтавщині нечистотами підтоплює будинки

У місті Карлівка на Полтавщині вийшов з ладу центральний каналізаційний колектор. Деякі місцеві скаржаться, що двори та підвали багатоквартирних будинків на вулиці Полтавський шлях підтоплює стоками.

Що кажуть місцеві жителі про підтоплення у Карлівці

Через зламаний насос тимчасової перекачувальної станції водоканалу у Карлівці на вулиці Полтавський шлях стався витік каналізаційних стоків. Підтоплені підвали та двори.

Мешканець будинку у Карлівці у гумовому взутті показує рівень підтоплення підвалу. Фото: Суспільне Полтава

"Катастрофічна ситуація в нас була 3.02, а 9 числа приїхали подивитись, що тут у нас, а в нас 15 сантиметрів від землі піднялись каналізаційні стоки і покрили все наше подвір’я. Сморід стоїть. І це ще ж не тепло. За адресою Полтавський шлях 70, 71 вночі з 6 на 7 лютого квартири першого поверху постраждали від каналізаційних відходів. Їм довелося самотужки відрами вичерпувати й виносити все це на подвір’я", — розповіла місцева жителька Інна Метелиця.

Затоплений підвал в одному із будинків у Карлівці. Фото: Суспільне Полтава

За словами Інни Метелиці, каналізаційні стоки змішуються із ґрунтовими водами. Через це на стінах і під’їздах з’являється грибок і тріскається підлога, сказала місцева жителька Лілія Кучерявенко.

Подвір'я після того, як комунальники відкачали воду. Фото: Суспільне Полтава

Що кажуть комунальники про підтоплення у Карлівці

Начальник Карлівської дільниці комунального підприємства "Полтававодоканал" Роман Сазоненко розповів, що проблему з підтопленням вирішили.

"У зв’язку з виходом центрального каналізаційного колектора діаметром 400 (сантиметрів — ред.) була встановлена тимчасова перекачувальна станція. І на той час, коли було підтоплення дворів, вийшов з ладу насос і проводили перекачування механічним способом. Нині установлений новий насосний агрегат. Ми промили внутрішньобудинкові мережі, каналізація в нас працює справно зараз. Кидають сміття, ганчірки і це забиває каналізацію, це постійна проблема", — пояснив начальник Карлівської дільниці "Полтававодоканалу" Роман Сазоненко.

Перекачувальна станція у Карлівці. Фото: Суспільне Полтава

Як повідомила Суспільному місцева Інна Метелиця, вранці 14 лютого двір знову підтопило нечистотами.

Нечистоти на подвір'ї 14.02.2024. Фото надала І. Метелиця

Колектор збудували близько 40 років тому. З ладу він вийшов влітку 2023-го. Торік замінили близько 80 метрів ділянки, стільки ж планують і 2024-го. Але поки на це немає грошей, розповів Роман Сазоненко.

"У проєкті бюджету на 2024 рік у нас передбачена субвенція з міського бюджету до обласного у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Проте через те, що сесії в нашій громаді не відбуваються у зв’язку з відмовою низки депутатів реєструватись на засідання, бюджет на 2024 рік не прийнятий", — розповів в. о. голови Карлівської міськради Сергій Бобрицький.

Затоплений підвал. Фото: Суспільне Полтава

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