Через борги дві будівлі обласного комунального підприємства "Полтававодоканал" відключили від електромережі. Заборгованість утворилася через те, що підприємству встановлювали збиткові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення.

Чому "Полтававодоканал" відключили від електропостачання

Протягом 2023-го року обласне підприємство "Полтававодоканал" не повністю сплачувало за послуги з розподілу електроенергії. За цей час утворилася заборгованість. Питання щодо її сплати не вирішили і 15 січня 2024-го року до частини будівель водоканалу "Полтаваобленерго" припинили електропостачання.

Станом на 22 січня 2024-го року від електропостачання відключено дві адміністративні будівлі. Про це йдеться у відповіді на запит Суспільного до "Полтававодоканалу".

Скільки грошей заборгувало "Полтававодоканал"

Згідно з відповіддю на запит, станом на 22 січня 2024-го заборгованість установи перед "Полтаваобленерго" за розподіл електроенергії протягом 2023-го року становить 10,5 мільйонів гривень. За постачання електроенергії протягом 2012-2016-го років – 112,4 мільйони гривень, з яких 8,3 мільйони – це залишок. Його, згідно з угодою з "Полтаваобленерго", щомісячно сплачують частинами.

Чому у "Полтававодоканалу" утворилася заборгованість

У комунальній установі вважають, що заборгованість, яка виникла протягом 2012-2016-го років, утворилася через те, що НКРЕКП жодного разу підприємству не встановлювала тарифи на послуги водопостачання та водовідведення (окрім 2021-2022-го років) вчасно, тобто 1 січня, як це передбачено законом. Відтак, на момент затвердження тарифів вони уже були збитковими, адже розраховуються на підставі цін минулого року на наступний.

"Протягом 2022-2023-го років діють тарифи на водопостачання та водовідведення, які формувалися ще на підставі фактичних витрат 2021-го року, окрім електроенергії, яку НКРЕКП розрахувало як плановий показник на 2022-й рік", — йдеться у відповіді.

Окрім того, протягом останніх двох років ціни на паливо, у порівнянні із врахованими у тарифах, зросли у два рази, а ціни на реагенти – у три рази. Наприкінці 2023-го ціна електроенергії на 40% перевищувала ту, яка врахована у тарифах.

"Ціна за розподіл електроенергії постійно підвищується. Тільки за 2023-й рік таке зростання склало 46,9% (1,17233 гривень за кіловат-годину до 1,72227 гривень за кіловат-годину без ПДВ) при врахованій в тарифах на водопостачання та водовідведення ціни розподілу електроенергії на рівні 1,11 гривень за кіловат-годину без ПДВ", — зазначили у підприємстві.

Основа для сплати за розподіл електроенергії закладена в тарифах. Це близько 3,5 мільйонів гривень з ПДВ на місяць, але фактична її вартість 5-5,5 мільйонів гривень з ПДВ. У відповіді на запит "Полтававодоканал" повідомляє:

"Єдине джерело обігових коштів – це тарифний дохід. Зовнішньої допомоги в частині поповнення обігових коштів підприємство не має, тому вимушене сплачувати суму здорожчання вартості, зокрема, розподілу електроенергії, за рахунок скорочення та несплати інших складових собівартості".

Що робить "Полтававодоканал" для запобігання відключень від електрики

Згідно з відповіддю на запит, підприємство зверталося до НКРЕКП, Кабміну та Мінрозвитку громад і територій з проханням передбачити механізм відшкодування з держбюджету різниці в тарифах. Однак, відповідних рішень так і не ухвалили.

2023-го року "Полтававодоканал" скоротило витрати на паливо та перевели персонал на неповний робочий тиждень. Але знайти достатньо грошей за рахунок цього неможливо. Тому нині спільно із органами місцевого самоврядування вирішують питання щодо запобігання повторним відключенням будівель установи від електроенергії.

Що робить обласна влада для вирішення проблеми

Через те, що частину об’єктів "Полтававодоканалу" відключили від електропостачання, голова обласної ради Олександр Біленький доручив взяти пояснення щодо цієї ситуації у керівника установи Василя Воротинцева. Окрім того, тимчасово відсторонити його від посади і виконання своїх обов'язків на час службового розслідування.

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