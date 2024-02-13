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У Карлівці на Полтавщині планують замінити мережу опалення: коли
РемонтРегіони

У Карлівці на Полтавщині планують замінити мережу опалення: коли

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У Карлівці на одній з вулиць кілька разів ставався порив мережі опалення. Через це дорогу біля будинку розривали, а потім не заасфальтували, а лише посипали щебенем.

Про це Суспільному розповіла місцева жителька Людмила Федорцова.

"Ідеш, і так водить, а то ще боїшся, що спіткнешся, підсковзнешся. Це було дуже, дуже незручно", — розповідає місцева жителька Галина Колісник.

Як пояснив секретар Карлівської міської ради Сергій Бобрицький, на ділянці планують проводити земельні роботи, адже тепломережу планують замінювати.

У Карлівці планують замінити мережу опалення: коли
Місце де планують міняти мережі опалення. Суспільне Полтава

Галина Колісник розповідає про ділянку дороги біля свого будинку у Карлівці. Її після аварійного ремонту труб зарили та засипали щебенем.

"У нас тут прорвало, так би мовити, опалення. Розрили яму. Ця яма стояла, стояла, ми і руки опустили. Ніхто на це не реагував. Стояло воно розрите, потім почало далі рвати труби. Був тут новий асфальт. Перерили, так залишили. Ніхто нічого не доробив. Ми хочемо, щоб вони його привели до порядку",пояснює місцева жителька Людмила Федорцова.

Ділянку не заасфальтували, тому що "Полтаватеплоенерго" - підприємство, яке обслуговує, зокрема, Карлівку, планує замінити мережу опалення, говорить секретар міської ради Сергій Бобрицький.

У Карлівці на Полтавщині планують замінити мережу опалення: коли
Асфальт не зробили, бо цьогоріч планують замінювати мережу, інформують в міськраді. Суспільне Полтава

"Виконавчий комітет контролює повністю ситуацію. Планується цього року по вулиці Незалежній повністю замінити трубу, яка обігріває будинки. Відповідно, будуть відбуватися цього року по цій вулиці земляні роботи. Відповідно, "Полтаватеплоенерго" мені повідомило, що воно вже уклало договори із організаціями, які відбудують ці дороги, які будуть потребували втручання", — розповідає секретар Карлівської міської ради Сергій Бобрицький.

"Мабуть, не один рік цій аварії. Я не знаю, які труби там кладуть, але кожен рік розривають, розривають. Я живу в кутовій квартирі, то у нас цього року два тижні – це найменше, а може і більше – було 14 градусів", — повідомила місцева жителька Клавдія Бобрицька.

Як розповіла Суспільному речниця "Полтаватеплоенерго" Інна Куліш, проводити заміну мережі планують після закінчення опалювального сезону. Зроблять це за гроші підприємства.

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