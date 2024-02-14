ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Тандира

Сьогодні, 14 лютого, Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила поновити розгляд дисциплінарної справи щодо судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Його обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння 26 травня, внаслідок чого загинув військовий Національної гвардії Вадим Бондаренко.

Про це ВРП повідомила у Telegram.

Зазначається, що дисциплінарну справу відкрили 10 січня. А 31 січня Друга Дисциплінарна палата ВРП зупинила її розгляд на період, необхідний для отримання відповідей на запити, документів для підтвердження наявності або відсутності обставин, які є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Напередодні, 13 лютого, Святошинський районний суд продовжив до 12 квітня тримання Тандира під вартою без права на заставу.

Що відомо про аварію за участі Тандира, внаслідок якої загинув військовий Нацгвардії

У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді.

26 травня судді, який збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту у Києві, повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

У липні Державне бюро розслідувань повідомило, що одна з судово-психологічних експертиз показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

3 серпня у ДБР повідомили, завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира.

На початку вересня дружина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна подала цивільний позов про стягнення з Тандира 40 мільйонів гривень матеріальної шкоди через загибель чоловіка.

2 жовтня у Святошинському райсуді за планом мало відбутися перше засідання по суті у справі Тандира. Утім сторона захисту наполягла, аби справу вів інший суддя. Суд відхилив це клопотання. 5 вересня адвокати Тандира вже подавали на відвід Бандури під час підготовчого засідання. Тоді клопотання відхилили і призначили дату першого засідання по суті, втім захисники судді тоді заявили, що не можуть через стан здоров'я та зайнятість з'явитися до суду.

20 листопада, у Святошинському суді Києва відбулося засідання по суті у справі судді Олексія Тандира. Тоді засідання розпочалося із допиту батька загиблого нацгвардійця Валерія Бондаренка, який також був військовослужбовцем.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків сторони обвинувачення. Серед восьми допитаних було п'ятеро товаришів Тандира, з якими він відпочивав за кілька годин до трагедії. Двоє перевізників, що надавали свої послуги підсудному, та поліцейська, яка чергувала разом із Вадимом Бондаренком. Загалом, як розповів Суспільному прокурор Михайло Доманіцький, з його боку заявлено наразі 32 свідки.