Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Його обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння 26 травня, внаслідок чого загинув військовий Національної гвардії Вадим Бондаренко. Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 квітня.

Про це із судової зали повідомляє кореспондентка Суспільного.

Сьогодні, 13 лютого, під час розгляду клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу, Тандир подав клопотання про відвід прокурора. Зокрема, як каже обвинувачений, ще 19 грудня він звернувся до прокурора Михайла Доманіцького з заявою про бажання мобілізуватися (за статтею 616 Кримінального кодексу України: Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав — ред.).

"Я підлягаю мобілізації. В мене військове звання. Я давав присягу. Відомо те, що я ВЛК пройшов минулого року. Тому я не розумію, які обставини вже два місяці перевіряє прокурор. От у нас є відповідь з військової частини, куди я звертався і з громадської організації. З ТЦК є відповідь. А що робить прокурор?", — додав обвинувачений.

Своєю чергою Доманіцький зазначив, що досі не отримав відповіді від ТЦК.

"Навіть після отримання всіх відповідей немає зобов'язання у прокурора звернутися до суду", — сказав прокурор.

Брат загиблого Олександр Бондаренко також виступив зі своєю позицією:

"Мобілізація була і до смерті мого брата. Я і моя сім'я вважаємо, що спочатку треба відповісти за скоєне, а потім уже мобілізуватися і йти до армії", — зазначив Олександр Бондаренко.

Адвокат Тандира Олег Юрченко повідомив Суспільному, що на наступному засіданні планують звернутися до суду з клопотанням щодо мобілізації обвинуваченого.

Сторона обвинувачення у справі Тандира в залі Святошинського райсуду. Київ, 13 лютого 2024 рік. Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Після нарадчої суддя Бандура відхилив клопотання про відвід прокурора і продовжив розгляд обрання запобіжного.

Прокурор Михайло Доманіцький навів ризики, якщо суд обере інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою.

"Враховуючи необхідність допиту ще щонайменше 24 свідків, ризик впливу ще продовжує існувати. Посада судді, враховуючи високий статус і можливості, дає ризик впливу ні інших учасників. Зокрема на тих, у кого є наявні на зберіганні докази", — сказав Доманіцький.

На думку Олексія Тандира, прокурор діє формально, оскільки на кожному засіданні зачитує "одні й ті ж п'ять ризиків".

"Бездіяльність суду дозволяє прокурору не змінювати попередніх ризиків в незалежності від їх об'єктивного існування", — додав його адвокат Олег Юрченко.

Захисник також зачитав один із повних текстів рішення судді Бандури щодо запобіжного Тандиру. Юрченко зазначив, що багато посилань у судовому рішенні є необґрунтованими.

Наостанок він клопотав зокрема про домашній арешт з носінням браслету або заставу. Проте суддя клопотання відхилив.

За рішенням суду, Олексій Тандир залишатиметься в СІЗО щонайменше до 12 квітня.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків сторони обвинувачення. Серед восьми допитаних було п'ятеро товаришів Тандира, з якими він відпочивав за кілька годин до трагедії. Двоє перевізників, що надавали свої послуги підсудному, та поліцейська, яка чергувала разом із Вадимом Бондаренком. Загалом, як розповів Суспільному прокурор Михайло Доманіцький, з його боку заявлено наразі 32 свідки.

Наступне засідання у справі Тандира заплановане на 5 березня.

Що відомо про аварію за участі Тандира, внаслідок якої загинув військовий Нацгвардії

У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді.

26 травня судді, який збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту у Києві, повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

27 травня Судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

У липні Державне бюро розслідувань повідомило, що одна з судово-психологічних експертиз показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Печерський райсуд Києва 17 липня розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. За рішенням суду, він перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року без визначення застави.

3 серпня у ДБР повідомили, завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира.

18 серпня Печерський районний суд продовжив до 9 вересня запобіжний захід Тандиру. А 21 серпня справу судді передали до суду.

Пізніше перебування підозрюваного під вартою продовжили до 4 листопада без права на заставу. Згодом йому продовжили запобіжний захід до 25 грудня.

На початку вересня дружина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна подала цивільний позов про стягнення з Тандира 40 мільйонів гривень матеріальної шкоди через загибель чоловіка.

2 жовтня у Святошинському райсуді за планом мало відбутися перше засідання по суті у справі Тандира. Утім сторона захисту наполягла, аби справу вів інший суддя. Суд відхилив це клопотання. 5 вересня адвокати Тандира вже подавали на відвід Бандури під час підготовчого засідання. Тоді клопотання відхилили і призначили дату першого засідання по суті, втім захисники судді тоді заявили, що не можуть через стан здоров'я та зайнятість з'явитися до суду.

20 листопада у Святошинському суді Києва відбулося засідання по суті у справі судді Олексія Тандира. Тоді Засідання розпочалося із допиту батька загиблого нацгвардійця Валерія Бондаренка, який також був військовослужбовцем. За його словами, коли дізнався про загибель сина, у нього почалася сильна депресія і довелося звільнитися із лав ЗСУ. Він також заявив, що Тандир має виплатити йому мільйон гривень через загибель сина.

20 грудня суд продовжив Тандиру перебування під вартою без права на заставу до 17 лютого.