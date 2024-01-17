Справа Тандира: суд почав допитувати свідків

Святошинський районний суд Києва перейшов до стадії допиту свідків у справі судді Олексія Тандира. Його обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння 26 травня 2023, внаслідок чого загинув військовий Національної гвардії Вадим Бондаренко. У середу, 17 січня, в суді свідчили п'ять свідків від сторони обвинувачення

Про це з судової зали передає кореспондентка Суспільного.

Про що казали свідки

Першим свідком був товариш обвинуваченого Євген Безнос з Ірпеня.

"В той день (25 травня 2023, ввечері перед збиттям — ред.) ми зідзвонилися, домовилися після роботи поїхати порибалити. Я був з дитиною, тому сказав, коли дружина повернеться, тоді зможу. Вона приїхала в 7 вечора. Я в районі 9 вечора приїхав на ставок, нікого не було. Потім я набрав їх. Він сказав, що в селі (йдеться про село Кодра Київської області — ред.). Ми покурили, попили каву. І в 11 я був удома", — розповів свідок.

Євген Безнос зазначив, що приїхав до будиночку, де був Тандир. Він стверджував, що алкогольних напоїв не бачив. За його словами, приблизно о 21:30 25 травня він залишив інших та поїхав додому.

На питання адвокатки обвинуваченого Ірини Бовнегри, чи проїжджав він блокпости у той вечір та в якому стані вони були, свідок відповів "скрізь безлад". За його словами, він ніде не працює, втім щодня проїздить безліч блокпостів, зокрема, й той блокпост, де сталася смертельна ДТП.

Свідок у справі Тандира Євген Безнос. Київ, 17 січня 2024 рік. Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Також Бовнегра попросила Безноса пояснити, чи організований блокпост, де сталася трагедія так, як це на "схемі організації руху на даній ділянці". Втім суддя Бандура зняв це питання, оскільки, на його думку, свідок не є експертом і саме в цей день не був на місці інциденту.

Наприкінці свідок зазначив, що готовий пройти допит на поліграфі.

Свідок у справі Тандира Матвій Євсеєнко. Київ, 17 січня 2024 рік. Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Наступним свідчив Матвій Євсеєнко. Чоловік був у будиночку в селі Кодра увечері 25 травня, де відпочивала компанія Тандира. Обвинувачений приїхав до брата Матвія Івана нібито за рибальським спорядженням. Свідок пригадав, що окрім Тандира, були ще чоловіки нібито на білому джипі.

На питання адвокатів, чи вживав Тандир або його компанія алкоголь, Матвій Євсеєнко відповів, що не бачив. Він стверджує, що той блокпост, де сталася смертельна ДТП, він проїхав за 10 хвилин до аварії.

Третій свідок з Тандиром знайомий не був. Дмитро Кривенко є братом Матвія Євсеєнка. 25 травня саме він завозив брата до Києва через блокпост. Також чоловік підтвердив, що на блокпосту стояв знак обмеження швидкості у 5 кілометрів на годину.

Свідок у справі Тандира Олександр Оладько. Київ, 17 січня 2024 рік. Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Ще один свідок у справі Тандира — Олександр Оладько з Макарова. Обвинувачений звернувся до нього 25 травня, щоб той завіз його додому.

"Не розумію, чому мене викликали, ну, дзвонили до мене, просили завезти…", — почав свідок.

"Як часто та за яких обставин ви давали послуги з перевезення Олексію Тандиру", — запитав прокурор. На що Оладько відповів "разів п'ять".

"Він десь о 7 вечора набрав. О 10 сказав, що потім набере. І все", — додав свідок, пригадуючи вечір 25 травня.

Також суд допитав поліцейську Валентину Лелет, яка оформлювала ДТП. Утім допит відбувався у закритому режимі.

Сторони обвинувачення і потерпілих у справі Тандира на засіданні у святошинському райсуді. Київ, 17 січня 2024 року. Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Що каже сторона потерпілих

За результатами допиту свідків, сторона потерпілих і суд отримали належні докази того, що Тандир на момент ДТП був у стані алкогольного сп'яніння, повідомив у коментарі журналістам адвокат потерпілих Віталій Сердюк. За його словами, четверо свідків розповіли про те, що відбувалося ввечері перед ДТП. Зокрема, усі, хто був присутній на зустрічі, поверталися додому не на своєму транспорті. А Тандир хоч і телефонував таксисту, все ж вирішив повернутися на своєму авто.

Поліцейська Валентина Лелет розповіла в суді про те, що, коли приїхала на місце ДТП, відчула від обвинуваченого запах алкоголю. Окрім того, правоохоронці виявили в авто на передньому сидінні пляшку з недопитим алкоголем, повідомив адвокат.

"Було зафіксовано, що Тандиру кілька разів протягом певного часу пропонувалось пройти розслідування з використанням Драгера. Тандир всіляко уникав проходження тесту шляхом прямого ігнорування поліцейського, що також свідчить про перебування його в стані сп’яніння", — сказав Сердюк.

Він додав, що під час наступних судових засідань буде вивчено відео з нагрудних камер правоохоронців.

Що каже захист Тандира

За словами адвоката Олега Юрченка, поліцеська під час допиту не змогла згадати жодної обставини і деталей ДТП. Він стверджує, що свідок не пояснила, куди ділися речові докази, які не були вилучені з місця події.

"Вона не може пояснити, їй невідомо, або вона не пам’ятає, куди ділися речові докази, знаки, пластикове огородження, блоки, особисті речі загиблого, елементи екіпірування. А це важливі речі для ДТП", — сказав Юрченко.

Він зазначив, що сторона захисту хотіла продемонструвати скриншоти з відео з нагрудної камери поліцейської. Утім, за його словами, сторона обвинувачення була проти.

"На відео зафіксовано, який був наш клієнт. З цієї частини цього відео робили психологічні експертизи. І свідок сказала, що він не відмовився від Драгеру, з її слів, він уникав. Але на відео видно, що він стоїть, до нього застосовані спецзасоби — кайданки, навколо багато людей, декілька екіпажів і військові, всі кричать. І за цих обставин він уникав Драгеру", — зазначив адвокат.

Що відомо про аварію за участі Тандира, внаслідок якої загинув військовий Нацгвардії

У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді.

26 травня судді, який збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту у Києві, повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

27 травня Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

У липні Державне бюро розслідувань повідомило, що одна з судово-психологічних експертиз показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Печерський райсуд Києва 17 липня розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. За рішенням суду, він перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року без визначення застави.

3 серпня у ДБР повідомили, завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира.

18 серпня Печерський районний суд продовжив до 9 вересня запобіжний захід Тандиру. А 21 серпня справу судді передали до суду.

Пізніше перебування підозрюваного під вартою продовжили до 4 листопада без права на заставу. Згодом йому продовжили запобіжний захід до 25 грудня.

На початку вересня дружина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна подала цивільний позов про стягнення з Тандира 40 мільйонів гривень матеріальної шкоди через загибель чоловіка.

2 жовтня у Святошинському райсуді за планом мало відбутися перше засідання по суті у справі Тандира. Утім сторона захисту наполягла, аби справу вів інший суддя. Суд відхилив це клопотання. 5 вересня адвокати Тандира вже подавали на відвід Бандури під час підготовчого засідання. Тоді клопотання відхилили і призначили дату першого засідання по суті, втім захисники судді тоді заявили, що не можуть через стан здоров'я та зайнятість з'явитися до суду.

20 листопада у Святошинському суді Києва відбулося засідання по суті у справі судді Олексія Тандира. Тоді Засідання розпочалося із допиту батька загиблого нацгвардійця Валерія Бондаренка, який також був військовослужбовцем. За його словами, коли дізнався про загибель сина, у нього почалася сильна депресія і довелося звільнитися із лав ЗСУ. Він також заявив, що Тандир має виплатити йому мільйон гривень через загибель сина.

20 грудня суд продовжив Тандиру запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.