НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Психологічна стресостійкість: у Києві проводять тренінги для медиків
ПСИХОЛОГІЯМЕДИЦИНАЛікаріКМДАРегіони

Психологічна стресостійкість: у Києві проводять тренінги для медиків

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Психологічна стресостійкість: у Києві проводять тренінги для медиків
Лікарі на психологічному тренінгу. Фото: Департамент охорони здоров'я/Facebook

У столиці фахівці Israel Trauma Coalition організували тренінги з психологічної стресостійкості для медиків. Зокрема, для лікарів Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це у Facebook повідомляє Департамент охорони здоров'я міста.

Зазначається, що співпраця з Ізраїльською коаліцією травми розпочалася у травні 2023 року. Спершу це був лише онлайн-формат. Колеги з Ізраїлю допомагали медикам опанувати теоретичні та практичні знання, сприяли більшому розумінню природи стресу та види протидії йому.

Також вони навчалися практичним прийомам і методикам, що розраховані на самодопомогу та надання першої психологічної допомоги пацієнтам під час травматичних подій.

Потому ізраїльські фахівці ІТС приїхали до столиці, щоб офлайн попрацювати із бригадами "швидких" — людьми, що завжди першими опиняються біля постраждалих у найнебезпечніших умовах, зокрема, під час російських атак з повітря.

"У столичних лікарнях тривають тренінги, що проводять психологи Київського центру стресостійкості. Такі заняття вже відбулися у міських клінічних лікарнях 1, 3, 6, Київській міській клінічній лікарні швидкої меддопомоги", — йдеться у повідомленні.

Наразі розглядаються питання щодо підготовки тренерів зі складу медиків самих закладів.

Що відомо про психологічну допомогу в Києві

На початку квітня у Києві відкрили перший в Україні Центр стресостійкості. Його фахівці надають психологічну підтримку зокрема демобілізованим військовим, членам їхніх родин. А також працівникам, які під час війни забезпечують життєдіяльність міста.

У Києві працюють п'ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства. Також діє Центр допомоги врятованим, де люди, які виїхали з зони активних бойових дій чи окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку.

У Києві функціонує Кризовий центр "Соціотерапія", де допомагають людям з гострим стресовим станом, спричиненим війною. Звернутися по допомогу може кожен, хто цього потребує.

У столиці організовували психологічний тренінг для дружин військовослужбовців. Під час тренінгу учасниці дізналися про те, як покращити емоційний стан. Також вони вчилися підвищувати стійкість та опановували вміння ефективно впоратися зі стресом і тривогою.

В Україні збільшується попит на психологічну та психіатричну допомогу, тому Національна служба здоров’я України разом з ВООЗ розробляє новий пакет послуг, щоб пацієнти могли отримувати консультації та психологічну допомогу на первинному рівні, у свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра.

Психологи кажуть, що через воєнні дії люди відчувають більший стрес, хоч проблеми, з якими звертаються, ті самі, що були й до війни, але стали "яскравіше виражені".

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Інклюзивний та оновлений: у Київському міському центрі запобігання та протидії насильству зробили капремонт
Інклюзивний та оновлений: у Київському міському центрі запобігання та протидії насильству зробили капремонт
Як миколаївцям подбати про ментальне здоров'я з програмою &quot;Ти як?&quot;
Як миколаївцям подбати про ментальне здоров'я з програмою "Ти як?"
Військовий
У Рівному для військовослужбовців проводять заняття психологічної підтримки у форматі "рівний — рівному"
психотерапевтка Ірина Срібна
Тернопільська психологиня прокоментувала капеланство в школі
На початок