Психологічна стресостійкість: у Києві проводять тренінги для медиків

У столиці фахівці Israel Trauma Coalition організували тренінги з психологічної стресостійкості для медиків. Зокрема, для лікарів Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це у Facebook повідомляє Департамент охорони здоров'я міста.

Зазначається, що співпраця з Ізраїльською коаліцією травми розпочалася у травні 2023 року. Спершу це був лише онлайн-формат. Колеги з Ізраїлю допомагали медикам опанувати теоретичні та практичні знання, сприяли більшому розумінню природи стресу та види протидії йому.

Також вони навчалися практичним прийомам і методикам, що розраховані на самодопомогу та надання першої психологічної допомоги пацієнтам під час травматичних подій.

Потому ізраїльські фахівці ІТС приїхали до столиці, щоб офлайн попрацювати із бригадами "швидких" — людьми, що завжди першими опиняються біля постраждалих у найнебезпечніших умовах, зокрема, під час російських атак з повітря.

"У столичних лікарнях тривають тренінги, що проводять психологи Київського центру стресостійкості. Такі заняття вже відбулися у міських клінічних лікарнях 1, 3, 6, Київській міській клінічній лікарні швидкої меддопомоги", — йдеться у повідомленні.

Наразі розглядаються питання щодо підготовки тренерів зі складу медиків самих закладів.

Що відомо про психологічну допомогу в Києві

На початку квітня у Києві відкрили перший в Україні Центр стресостійкості. Його фахівці надають психологічну підтримку зокрема демобілізованим військовим, членам їхніх родин. А також працівникам, які під час війни забезпечують життєдіяльність міста.

У Києві працюють п'ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства. Також діє Центр допомоги врятованим, де люди, які виїхали з зони активних бойових дій чи окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку.

У Києві функціонує Кризовий центр "Соціотерапія", де допомагають людям з гострим стресовим станом, спричиненим війною. Звернутися по допомогу може кожен, хто цього потребує.

У столиці організовували психологічний тренінг для дружин військовослужбовців. Під час тренінгу учасниці дізналися про те, як покращити емоційний стан. Також вони вчилися підвищувати стійкість та опановували вміння ефективно впоратися зі стресом і тривогою.

В Україні збільшується попит на психологічну та психіатричну допомогу, тому Національна служба здоров’я України разом з ВООЗ розробляє новий пакет послуг, щоб пацієнти могли отримувати консультації та психологічну допомогу на первинному рівні, у свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра.

Психологи кажуть, що через воєнні дії люди відчувають більший стрес, хоч проблеми, з якими звертаються, ті самі, що були й до війни, але стали "яскравіше виражені".