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Шумер після рішення Сенату хоче обговорити схвалення законопроєкту про допомогу Україні зі спікером Палати представників
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Шумер після рішення Сенату хоче обговорити схвалення законопроєкту про допомогу Україні зі спікером Палати представників

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Шумер після рішення Сенату хоче обговорити схвалення законопроєкту про допомогу Україні зі спікером Палати представників
Фото: AP

Лідер Демократичної партії Чак Шумер хоче обговорити зі спікером Палати представників Майком Джонсоном раніше схвалений Сенатом США законопроєкт, який включає фінансування допомоги Україні.

Про це політик повідомив на пресконференції 13 лютого.

Шумер зазначив, що це "рідкісний момент", коли історія дивиться на Сполучені Штати й спостерігає, чи зможе Вашингтон "відстояти цінності, протистояти кривдникам на кшталт Путіна і робити правильні речі".

"Скажу спікеру Джонсону: "Я впевнений, що у Палаті представників є значна більшість, яка проголосує за цей законопроєкт". Впевнений, що у його фракції є багато республіканців — я знаю, розмовляв із багатьма з них — які твердо налаштовані на ухвалення цього законопроєкту. Закликатиму Джонсона зробити правильний вибір", — підкреслив демократ.

Сенатор наголосив, що Палата представників повинна підтримати законопроєкт Сенату, який пройшов через багато переговорів.

"Він отримав велику підтримку — 22 голоси республіканців — у Сенаті. Суть в тому, що цей законопроєкт був схвалений переконливою більшістю голосів. Нам потрібно швидко надати допомогу Україні. Ми не можемо зволікати з цим ще три-чотири місяці", — додав Шумер.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

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