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Джо Байден заявив, що Дональд Трамп підбиває Путіна атакувати НАТО
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Джо Байден заявив, що Дональд Трамп підбиває Путіна атакувати НАТО

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Байден, США
Президент Джо Байден виступає в залі дипломатичних прийомів Білого дому, 8 лютого 2024 року. Фото: AP/Evan Vucci

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден стверджує, що його попередник Дональд Трамп підбиває президента РФ Володимира Путіна атакувати Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це він заявив під час виступу в Білому домі.

На фоні неприйняття законопроєкту про фінансування допомоги іноземним державам, зокрема Україні, Байден сказав, що "в останні дні ці ставки зросли".

"І це через те, що колишній президент подав світові небезпечний, шокуючий і, відверто кажучи, невідповідний американському духу сигнал. Лише кілька днів тому Трамп направив запрошення Путіну вторгнутися на територію деяких наших союзників, союзників НАТО", — сказав американський лідер.

За словами Байдена, "ніякий інший президент в американській історії ніколи не схилявся" перед російським лідером.

"НАТО — це священне зобов'язання. Якщо Путін нападе на союзника НАТО, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, поки я обіймаю посаду президента", — сказав Джо Байден

Трамп представляє Республіканську партію США і прагне повернутися до Білого дому після майбутніх загальних виборів у листопаді. Демократ Байден бореться за переобрання.

Трамп на передвиборчому мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого розповів про одну з зустрічей з лідерами країн НАТО під час перебування президентом США. За його словами, тоді один з іноземних колег запитав його, чи готові США захистити Альянс у разі нібито можливої загрози з боку Росії, якщо хтось із союзників не заплатить внески на колективну оборону в НАТО. Трамп відповів, що не буде захищати таку країну, а також заохочує Росію "робити все", що вона хоче. Експрезидент не уточнив, коли і де відбулася ця розмова, хто був його співрозмовником.

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