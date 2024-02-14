Працюємо для недопущення блокади кордону польськими перевізниками — Деркач

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у середу, 14 лютого, разом із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем спільно відвідали три пункти пропуску на кордоні: “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув” та “Краківець – Корчова”.

Про це Деркач повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Під час перемовин посадовців, а також представників прикордонних та митних служб обох країн, насамперед, йшлося про недопущення блокади кордону з боку польських перевізників. Деркач, зокрема, наголосив, що українська сторона виконала всі заходи, які обіцяла.

“Всі ми знаємо, що та угода, яка була підписана між протестувальниками в Польщі і Мінінфраструктури, діє до 1 березня. Тому наші зустрічі присвячені тому, щоб ми вирішили всі питання, які були проблемними і були передумовами для блокування кордону. Дві теми яких ми торкнулися — черги перед кордонами і угода про лібералізацію перевезень”, — сказав Деркач.

Він додав, що після того, як перевізники заблокували пункти пропуску, черги на кордоні зменшились і їх фактично не існувало до протесту польських фермерів, який відбувається зараз.

Посадовець на місці показав польським колегам роботу системи єЧерга. Він пояснив, що для її ефективної роботи важлива безперебійна робота кордону. За його словами, в умовах блокади, організованої польськими фермерами, жоден перевізник не може планувати свою діяльність, а збитки поруч з Україною та Польщею несуть і інші країни ЄС.

Деркач також відзначив, що зі свого боку його відомство всіляко підтримує Міністерство агрополітики у спробах розв’язати цю ситуацію.

Як відзначають у міністерстві, розблокувати українсько-польський кордон вдалось 17 січня. Відповідні домовленості були погоджені Міністерством інфраструктури Польщі з протестувальниками.

У рамках цієї угоди передбачені заходи, які раніше підтримало Міністерство відновлення України, а саме пілотні проєкти на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Нижанковичі – Мальховіце". А також створення робочої групи, що аналізуватиме ситуацію у сфері двосторонніх перевезень.

Однак з 9 лютого кілька ключових пунктів пропуску почали блокуватись польськими фермерами.

Так, 9 лютого польські фермери розпочали страйк на пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин".

Перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 11 лютого польські фермери висипали зерно з декількох українських фур.

Напередодні стало відомо, що польські фермери мають намір у вівторок, 20 лютого, заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Станом на ранок 14 лютого у п’яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні із Польщею перебуває 1300 вантажівок, які очікують на перетин кордону у бік України. Найбільше вантажівок навпроти ПП "Ягодин" та "Рава-Руська".