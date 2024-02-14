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Армія РФ завдала ракетного удару по Новогродівці, є поранена
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Армія РФ завдала ракетного удару по Новогродівці, є поранена

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Армія РФ завдала ракетного удару по Новогродівці, є поранена
Наслідки обстрілу Новогродівки 14 лютого 2024 року. Фото: Новогродівська МВА

Російські війська 14 лютого завдали масованого удару по Новогродівці. Обстрілом пошкоджені адмінбудівлі та житлові будинки, одна людина поранена.

Про це повідомила пресслужба Новогродівської міської військової адміністрації.

"Під масований удар потрапила Новогродівка. Ворожа ракета пошкодила універмаг і багатоквартирний будинок. Поранення отримала 41-річна жінка", — повідомили в пресслужбі.

Армія РФ завдала ракетного удару по Новогродівці, є поранена
Наслідки обстрілу Новогродівки 14 лютого 2024 року. Фото: Новогродівська МВА

"В результаті обстрілу станом на 07:00 годину ранку зруйновано або пошкоджено п'ять адмінбудівель, 21 багатоквартирний житловий будинок та кафе", — повідомили у пресслужбі.

Армія РФ завдала ракетного удару по Новогродівці, є поранена
Наслідки обстрілу Новогродівки 14 лютого 2024 року. Фото: Новогродівська МВА

Наразі ДСНС та комунальники ліквідовують наслідки обстрілів. Людям, чиє житло було пошкоджене видають будівельні матеріали.

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