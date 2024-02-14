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Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу проти лідерки Руху підтримки закарпатських військових Галини Ярцевої
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Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу проти лідерки Руху підтримки закарпатських військових Галини Ярцевої

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Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу проти лідерки Руху підтримки закарпатських військових Галини Ярцевої
Галина Ярцева/Facebook

Офіс генерального прокурора України закрив кримінальну справу проти очільниці Руху підтримки закарпатських військових Галини Ярцевої.

Про це у коментарі Суспільному розповіла Галина Ярцева.

"Наступним кроком буде те, що суд, за своїми юридичними процедурами, повинен зняти арешт з майна, оскільки воно все під арештом. Почати процедуру зі зняття арешту з майна нам обіцяли вже у цей четвер, 15 лютого. Тобто мають закрити так звану фактову частину справи. З мене зняли всі обвинувачення, й тепер мають закрити справу тут на місці. Проте я не думаю що це будуть якісь судові засідання", — повідомила волонтерка.

За словами лідерки Руху підтримки закарпатських військових, справу офіційно закрили ще в кінці грудня 2023 року. 13 лютого в Закарпатській обласній прокуратурі Галині Ярцевій передали постанову про закриття справи.

Що відомо

  • З 25-го до 26 травня 2022 року в офісі Руху підтримки закарпатських військових правоохоронці проводили обшуки, під час яких вилучили сформовані для військових замовлення.
  • 26 травня 2022 року у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що причиною обшуків у волонтерському штабі назвали можливий незаконний продаж гуманітарної допомоги. Правоохоронці розпочали провадження за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в період дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
  • На пресконференції 27 травня 2022 року в Ужгороді волонтерка Руху Галина Ярцева заявила про незаконність обшуків в ужгородському офісі та назвала кримінальну справу замовною. Вона розповіла, що Рух підтримки закарпатських військових не торгує гуманітарною допомогою і не отримує прибутків від своєї діяльності.
  • 3 червня 2022 року очільниці волонтерського Руху підтримки закарпатських військових Галині Ярцевій вручили повідомлення про підозру. За словами речниці СБУ в Закарпатській області Ванди Мільо, керівницю волонтерської організації підозрюють у продажі гуманітарної допомоги, у тому числі й військового спорядження, яке безкоштовно надходило від меценатів, волонтерів або іноземних структур.
  • Рух підтримки закарпатських військових виник у травні 2014 року, після вторгнення Росії в Україну. Волонтери Руху організовують тематичні заходи, на яких збирають кошти для підтримки закарпатських військових із різних військових формувань.

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