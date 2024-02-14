Головній редакторці російського пропагандистського телеканалу "Юніон", який мовить на окупованій Донеччині, заочно оголосили про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини.

За інформацією слідчих, підозрювана, з березня 2022 року співпрацює з так званим "міністерством інформації ДНР".

"Вона формує ілюзію законності окупації частини території Донеччини та підтримує ідеологічну основу мілітаризованої політики держави-агресора. В інформаційному просторі жінка перекладає провину за обстріли захоплених земель на українських захисників", — розказали в прокуратурі.

Підозрювана у колабораціонізмі головна редакторка донецького телеканалу Юніон. прокуратура Донеччини

Також у пресслужбі розказали, що так звана журналістка створила Тelegram-канал, в якому висвітлює "благодійні заходи" на підтримку російських окупаційних військ. Також вона поширює фейки про нібито абсолютний успіх армії РФ на фронті

"Підозрювана не оминула своєю увагою й вибори очільника держави-агресора. Зокрема, на власному ресурсі вона регулярно розміщувала агітаційні матеріали, опитування та заклики прийти на голосування", — додали у прокуратурі.

Жінці оголосили про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі підозрювану оголосили у розшук.

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