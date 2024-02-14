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Японія планує пом'якшити обмеження на поїздки бізнесменів до України
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Японія планує пом'якшити обмеження на поїздки бізнесменів до України

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Японія, відновлення України
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у штаб-квартирі берегової охорони Філіппін, 4 листопада 2023 року, Філіппіни. Фото: Ezra Acayan/Pool Photo через AP

Уряд Японії планує пом'якшити обмеження на поїздки до України підприємців, включаючи представників компаній, аби заохотити до відновлення української інфраструктури.

Про це повідомляє суспільна телерадіокомпанія Японії.

Послаблення не будуть масовими — кожна поїздка та її терміни будуть узгоджені окремо. Японський уряд проведе "Конференцію зі сприяння економічному відновленню Японії та України" в Токіо 19 лютого, де має намір підтримати японські компанії для відбудови України.

Представники японського бізнесу висловлюють невдоволення тим, що обмеження поїздок перешкоджає їх повноцінній діяльності в Україні. Наразі залишається в силі рекомендація щодо негайної евакуації з України, підготовлена зовнішньополітичним відомством Японії.

Наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Фуміо Кісіда підкреслив, що влада Японії планує надати Україні безпрецедентну допомогу у відновленні інфраструктури та економіки. Глава уряду пообіцяв продемонструвати конкретні результати в цьому напрямку до початку конференції, яка відбудеться в Токіо 19 лютого.

Уряд Японії дотепер надав Україні гуманітарну, продовольчу, фінансову та іншу допомогу на суму понад 7,6 мільярдів доларів.

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