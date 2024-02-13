Президент США Джо Байден привітав ухвалення Сенатом законопроєкту щодо міжнародної підтримки, який включає фінансування допомоги Україні.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

"Я вітаю двопартійну коаліцію сенаторів, які об'єдналися, щоб просунути цю угоду, і я закликаю Палату представників негайно братися за голосування", — зазначив Байден.

Президент наголосив, що США "не можуть дозволити собі більше чекати".

"Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми бачимо заяви про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси, оскільки росіяни продовжують атакувати", — вказав політик.

Байден підкреслив, що якщо цивілізований світ не буде протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки США будуть значними.

"Союзники та супротивники візьмуть це до уваги. Палаті представників настав час вжити заходів і негайно надіслати цей двопартійний закон мені на стіл, щоб я міг підписати його як закон", — додав президент.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.