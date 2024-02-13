НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації
ПОЛІТИКАКАБМІНРегіони

Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації
Фото: Сергій Гайдай | Facebook

Кабінет міністрів України 13 лютого погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді України Тарас Мельничук в Telegram.

Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Едгара Токаря та призначив на цю посаду Сергія Гайдая.

Що відомо Сергія Гайдая

Сергій Гайдай родом з Сєвєродонецька Луганської області. Раніше у 2000-2015 роках він працював на керівних посадах приватних підприємств Києва.

З 2015 до 2018 року був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Також у 2019 році обіймав посаду радника патронатної служби голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

З жовтня 2019-го до березня 2023 року Сергій Гайдай був головою Луганської обласної військової адміністрації.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Білий дім, США
Троянди червоні та сині фіалки: Білий дім своєрідно привітав спікера Палати представників США з днем закоханих
Автівки чиновників Хмельниччини: які автівки у керівництва Шепетівської міськради
Автівки чиновників Хмельниччини: які автівки у керівництва Шепетівської міськради
Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський перебуває з робочою поїздкою в Литві
Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський перебуває з робочою поїздкою в Литві
Не бачимо безпосередньої загрози військового нападу на будь-якого члена НАТО — Столтенберг
"Ми не бачимо безпосередньої загрози військового нападу на будь-якого члена НАТО" — Столтенберг
На початок