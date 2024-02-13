Кабінет міністрів України 13 лютого погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді України Тарас Мельничук в Telegram.

Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Едгара Токаря та призначив на цю посаду Сергія Гайдая.

Що відомо Сергія Гайдая

Сергій Гайдай родом з Сєвєродонецька Луганської області. Раніше у 2000-2015 роках він працював на керівних посадах приватних підприємств Києва.

З 2015 до 2018 року був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Також у 2019 році обіймав посаду радника патронатної служби голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

З жовтня 2019-го до березня 2023 року Сергій Гайдай був головою Луганської обласної військової адміністрації.

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