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"Я хотіла повернутись до кабінету, а туди влучив снаряд": заступниця директора херсонської лікарні про обстріл РФ
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"Я хотіла повернутись до кабінету, а туди влучив снаряд": заступниця директора херсонської лікарні про обстріл РФ

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Вдень 13 лютого 2024 року російські військові обстріляли Херсон. Під обстрілом опинились будівля медичного закладу, зупинка громадського транспорту, тролейбус та будинки.

За словами заступниці генерального директора лікарні Світлани Пшеничної, коли почули перші вибухи — вийшли у коридор.

"Вибух був такий гучний, що ми вийшли у коридор. Потім повернулись до кабінетів і знову пролунав вибух. Це було десь між 13 і 14 годинами. Ми чекали в коридорі, дотримуючись правила двох стін, а коли хотіли повертатись, прилетіло саме у мій кабінет", — говорить заступниця гендиректора лікарні.

Херсон, обстріл лікарні 13 лютого 2024 рік
Херсон, чоловіки забивають вікна у будівлі після обстрілу РФ, 13 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

У лікарні на момент обстрілу в укритті перебувало 110 людей, це медики та пацієнти. Пшенична розповіла, що поранених внаслідок атаки РФ немає, але є пошкодження самого закладу: в її кабінеті вибиті стіна та вікно на першому поверсі, і вибуховою хвилею побиті вікна на третьому поверсі.

За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок денного обстрілу Херсона, поранені двоє жінок.

Херсон, обстріли, 13 лютого 2024 рік
Херсон, пошкоджене вікно внаслідок обстрілу РФ, 13 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

У ніч проти 13 лютого, близько 01:00, російські військові з реактивних систем залпового вогню атакували село Львове Бериславського району. На подвірʼї власної оселі загинула 83-річна жінка.

Як повідомив керівник Бериславської РВА Володимир Літвінов, упродовж доби 12 лютого під вогнем армії РФ були три територіальні громади району: Бериславська, Новорайська та Тягинська.

"Російська армія з авіації завдала ударів по Бериславу та населеному пункту Крупиця. Внаслідок цього пошкоджені складські приміщення, будинки та нежитлові споруди", — розказав Літвінов.

Херсон, обстріли, 13 лютого 2024 рік
Херсон, пошкоджене приміщення внаслідок російського обстрілу, 13 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Ще двоє жителів Бериславського району отримали поранення у лісосмузі поблизу села Біляївка, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Чоловіки підірвалися на російській міні. Один з травмованих доправлений у тяжкому стані в лікарню з травматичною ампутацією ноги. Інший отримав поранення середнього ступеня тяжкості — травматична ампутація пальців на нозі", — розповів Толоконніков.

Херсон, обстріли, 13 лютого 2024 рік
Херсон, пошкоджений кам'яний паркан внаслідок російської атаки, 13 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

У Херсонській громаді під обстрілами були Херсон, Садове та Антонівка. За інформацією міської військової адміністрації, за добу російські військові обстріляли громаду 16 разів, випустили 51 снаряд.

Правобережна Херсонщина минулої доби під російським вогнем перебувала 33 рази, по області армія РФ випустила 215 снарядів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

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