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Війська РФ 33 рази атакували правобережну Херсонщину, двоє людей поранені
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Війська РФ 33 рази атакували правобережну Херсонщину, двоє людей поранені

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Херсон, обстріли, наслідки
Знищений російськими обстрілами дах у будівлі медзакладу, Херсон, 12 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння випустили по території Херсонської області 215 снарядів, по Херсону — 25. Загалом військові РФ 33 рази обстріляли Херсонщину.

Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу армія РФ 33 рази атакувала Херсонщину із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По Херсону випустила 25 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, поранені двоє людей.

Як повідомив у Telegram начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов, війська РФ завдали авіаційного удару по Бериславу та Крупиці. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб у Крупиці пошкоджені складські приміщення, житлові будинки та господарські споруди.

Також російські військові із реактивних систем залпового вогню вдарили по селу Львове.

Що відомо про обстріли Херсонщини 12 лютого

Протиповітряна оборона Україн у ніч на 13 лютого збила 16 із 23 "шахедів" російської армії у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби російські військові з артилерії обстріляли Херсон, Антонівку та Понятівку. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Крупиця, Кринки та Берислав. Під атакою з РСЗВ опинились Львове, Тягинка, Іванівка та Кринки.

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