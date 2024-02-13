Італія допоможе з відбудовою історичного центру Одеси, який зазнав пошкоджень внаслідок російських атак. План відновлення розрахований на три роки і коштуватиме 45 мільйонів євро.

Про це 13 лютого повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики після зустрічі зі спеціальним посланником Міністра закордонних справ Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа та консулом Посольства Італії в Україні Стефано Мозером.

За словами Давіде Ла Чечіліа, проєкт відновлення центру Одеси містить три частини. Перша — реставрація Спасо-Преображенського собору. Друга — захист та цифровий облік 52 об’єктів культурної спадщини, що увійшли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Третя — розробка майстер-плану з рекомендаціями щодо розвитку Одеси та залучення інших фондів та країн до відновлення.

"Щодо Спасо-Преображенського собору, першим кроком є відновлення даху, а також закриття вирви, що залишилася від ракети. Ці роботи ми плануємо здійснити до початку зими 2024 року. Вже виділено пів мільйона євро на реставрацію даху. Загалом на відновлення церкви ми плануємо спрямувати 2 млн євро", — сказав Давіде Ла Чечіліа.

Посланник додав, загальна вартість проєкту відновлення центру Одеси складе 45 млн євро. Він розрахований на три роки. Допомогти з його реалізацією може ЮНЕСКО, для цього планують створити спільну наглядову раду.

Що відомо про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі після влучання ракети РФ Під час атаки РФ 23 липня одна з ракет влучила у будівлю Спасо-Преображенського собору в центрі Одеси. Руйнувань зазнала вівтарна частина, ракетою пробило два поверхи вниз, частина храму залишилась без даху. 11 серпня офіс прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні випустив заяву, в якій зазначив, що країна допоможе з відновленням собору. Для цього залучать Міланську трієнале і музей MAXXI в Римі. 2 жовтня Італія та Україна підписали угоду про реконструкцію Спасо-Преображенського собору. Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні тоді повідомив, що над відновленням собору працюватимуть найкращі італійські архітектори, а також долучаться італійський бізнес та культурні інституції. 3 жовтня в ефірі "Суспільне. Спротив" начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Федір Стоянов зазначив, що за попередніми підрахунками фахівців для реконструкції собору може знадобитися декілька десятків мільйонів гривень. Будівля Спасо-Преображенського собору в Одесі є пам’яткою історії, тут поховані князь і княгиня Воронцови. Храм збудували у 1794 році та реконструювали у 2005 році після того, як він був зруйнований СРСР у 1936 році. Наразі це головний собор Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату. Історію пошкодженого собору Суспільне розповіло у документальному проєкті "Уламки віри".

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