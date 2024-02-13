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Президент Румунії скликав Радбез, щоб обговорити безпекову ситуацію на тлі війни в Україні
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Президент Румунії скликав Радбез, щоб обговорити безпекову ситуацію на тлі війни в Україні

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Президент Румунії скликав Радбез, щоб обговорити безпекову ситуацію на тлі війни в Україні
Президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: twitter KlausIohannis

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликає засідання Найвищої ради національної оборони, щоб обговорити розвиток безпекової ситуацій в Чорноморському регіоні на тлі агресії РФ в Україні, а також наслідки цієї агресії для Румунії. Воно має відбутися наступної середи, 21 лютого.

Про це повідомляє NewsMaker.

В адміністрацій румунського президента заявили, що на засіданні Радбезу  Йоганніс планує обговорити розвиток ситуації із безпекою у Чорноморському регіоні в контексті агресії Росії проти України та наслідки для Румунії, А також прогрес в галузі оборонного планування, зокрема, реалізацію програм озброєння.

Рада безпеки Румунії обговорить також звіт про роботу Оперативної ради кібербезпеки у 2023 році, звіт Вищої ради національної оборони про виконану роботу у 2023 році, та інші актуальні питання в галузі безпеки Румунії, пише видання.

31 січня очільник Генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що якщо Росія виграє війну проти України, наступною “мішенню” може стати Молдова. За його словами, Румунія повинна вжити заходів та бути готовою до можливої війни з РФ.

2 лютого прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відкинув заяви Георгіци щодо підготовки до можливого конфлікту з Росією. 12 лютого він висловив упевненість у тому, що Росія не нападе на Румунію, оскільки не робила цього раніше.

Водночас президент Румунії Клаус Йоганніс запропонував парламенту дозволити розміщення на своїй території сил швидкого розгортання високої готовності НАТО у разі серйозних загроз безпеки.

У ніч проти 10 лютого Румунія піднімала у повітря винищувачі F-16, коли Росія атакувала безпілотниками українську портову інфраструктуру в Ізмаїлі та Рені поблизу українсько-румунського кордону.

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