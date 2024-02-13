У заповіднику на Тернопільщині зацвіли перші підсніжники

У природному заповіднику "Медобори" на Тернопільщині зацвіли перші підсніжники.

Про це повідомляють на сторінці заповідника в соцмережі.

Цвіте підсніжник. Фото: Леся Козира, Уляна Бачинська

Працівники служби державної охорони посилено патрулюють місця зростань ранніх ендемічних, реліктових та занесених до Червоної книги України видів рослин, йдеться у повідомленні.

Ті, хто збирає, продає чи купує червонокнижні рослини, порушують закон. За це передбачені штрафи.

Підсніжники білосніжні в "Медоборах". Фото: Леся Козира, Уляна Бачинська

"Згідно зі статтею 88/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — штраф від 510 до 1700 гривень. За ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняють відповідно до міжнародних договорів України — штраф від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. За один екземпляр незаконно зірваної червонокнижної рослини передбачена компенсація від 37 до 62 гривень", — йдеться у повідомленні.

На території природного заповідника "Медобори", окрім підсніжника білосніжного, зростає шафран Гейфеля, сон великий і широколистий, горицвіт весняний, цибуля ведмежа (черемша).

Чому зникають підсніжники, читайте тут.

Нагадаємо, в ботанічному саду на Тернопільщині взимку зацвіла калина

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