У заповіднику на Тернопільщині зацвіли перші підсніжники

У природному заповіднику "Медобори" на Тернопільщині зацвіли перші підсніжники.
Про це повідомляють на сторінці заповідника в соцмережі.
Працівники служби державної охорони посилено патрулюють місця зростань ранніх ендемічних, реліктових та занесених до Червоної книги України видів рослин, йдеться у повідомленні.
Ті, хто збирає, продає чи купує червонокнижні рослини, порушують закон. За це передбачені штрафи.
"Згідно зі статтею 88/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — штраф від 510 до 1700 гривень. За ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняють відповідно до міжнародних договорів України — штраф від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. За один екземпляр незаконно зірваної червонокнижної рослини передбачена компенсація від 37 до 62 гривень", — йдеться у повідомленні.
На території природного заповідника "Медобори", окрім підсніжника білосніжного, зростає шафран Гейфеля, сон великий і широколистий, горицвіт весняний, цибуля ведмежа (черемша).
Чому зникають підсніжники, читайте тут.
Нагадаємо, в ботанічному саду на Тернопільщині взимку зацвіла калина
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