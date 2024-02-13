Воїни з Миколаївщини загинули захищаючи Батьківщину

Загинули воїни з Миколаївщини Первомайського району Павло Бурля та Вячеслав Осин. Чоловіки полягли, захищаючи Україну від російської навали.

Звістки про загиблих опублікували на сторінці Арбузинської селищної ради у Facebook.

Павло Бурля загинув 25 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області, йдеться в повідомленні.

"Щиро співчуваємо родині, рідним та близьким нашого захисника. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", — додали в повідомленні.

Український військовий Вячеслав Осин — житель села Новокрасне, загинув п'ятого лютого 2024 року.

"Смерть ще одного сміливого захисника нашої держави є болючим ударом та втратою для всієї громади. Навіки пам'ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей", — розповіли у сільраді.

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