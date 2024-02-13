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Польська прокуратура порушила справу через висипане з українських вантажівок зерно
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Польська прокуратура порушила справу через висипане з українських вантажівок зерно

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Польські ферми висипали українське зерно
Українське зерно, яке польські фермери висипали з вантажівок на дорозі перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин", 11 лютого 2024. Фото: Monika Chlebosz/Farmer

Окружна прокуратура польського міста Хелм розпочала розслідування за фактом висипання зерна з трьох українських вантажівок перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ", де триває акція протесту польських фермерів.

Про це повідомляє польське видання Farmer.

За даними польської прокуратури, розслідування розпочато за двома напрямками — знищення майна та порушення митної безпеки. Винним може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

"У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документування цих трьох транспортів, сказала речниця", сказала речниця окружної прокуратури Агнешка Кепка.

В прокуратурі додали: за попередніми підрахунками, через дії страйкарів з вантажівок висипалося орієнтовно три тонни зерна.

Що відомо про інцидент із зерном перед ПП "Ягодин — Дрогуськ"

11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

За попередніми даними поліції, учасники акції протесту на кордоні зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву, в результаті чого зерно частково висипалося на дорогу.

На псування українського зерна на кордоні відреагувало посольство України у Польщі. Засудив дії польських фермерів також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і засудив дії польських фермерів.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

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