Жителя міста Кременчук Полтавської області можуть позбавити волі на 8 років. Його підозрюють у закликах до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.
Служба безпеки України викрила жителя Кременчука, який закликав до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, звинувачував керівництво держави у "злочинах проти людяності". Також виправдовував збройну агресію Російської Федерації та воєнні злочини її військових. Про це він писав на своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж. Як повідомила Суспільному речниця обласного управляння СБУ Інна Усова, судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність ознак злочинів у дописах чоловіка.
Кременчуківцю повідомили про підозру за частиною другою статті 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" та частинами другою і третьою статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Щонайбільше за це передбачено до 8 років позбавлення воліКримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи з конфіскацією майна.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: