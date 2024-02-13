Жителя міста Кременчук Полтавської області можуть позбавити волі на 8 років. Його підозрюють у закликах до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

Служба безпеки України викрила жителя Кременчука, який закликав до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, звинувачував керівництво держави у "злочинах проти людяності". Також виправдовував збройну агресію Російської Федерації та воєнні злочини її військових. Про це він писав на своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж. Як повідомила Суспільному речниця обласного управляння СБУ Інна Усова, судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність ознак злочинів у дописах чоловіка.

Інформація, яку на своїй сторінці розміщував чоловік. Фото: Facebook Управління СБУ у Полтавській області

Кременчуківцю повідомили про підозру за частиною другою статті 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" та частинами другою і третьою статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Щонайбільше за це передбачено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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