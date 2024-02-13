Під руїнами п'ятиповерхівки у Нью-Йорку Донецької області, по якій армія РФ напередодні завдала двох ударів авіабомбами, імовірно, перебувають двоє людей.

Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Донецькій області.

"Дві людини, ймовірно, перебувають під руїнами п’ятиповерхівки у Нью-Йорку. Руйнувань зазнали дитсадок, школа, три багатоквартирних і 17 приватних будинків", — зазначили в поліції.

Також під час цього удару, за даними облпрокуратури на вечір 12 лютого, поранення дістав 36-річний чоловік.

Наслідки бойових дій за добу

Загалом за 12 лютого окупаційні війська, як повідомили в поліції Донеччини, випустили снаряди по 14 населених пунктах області:

містах Курахове, Селидове, Часів Яр,

селищах Гостре, Нью-Йорк, Цукурине,

селах Михайлівка, Нетайлове, Новопокровське, Новоукраїнка, Первомайське, Предтечине, Рай-Олександрівка, Уманське.

"Поліція задокументувала наслідки 18 російських атак на цивільне населення. Ворог бив керованими авіабомбами КАБ-500, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган" та з артилерії", — йдеться на сайті головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Там також зазначили, що обстрілами пошкоджені 54 цивільні об’єкти:

44 житлові будинки,

дитсадок, школа,

адмінбудівля, автомобілі,

газопровід, електромережі.

Рай-Олександрівку окупаційні війська обстріляли з артилерії, пошкодили 5 приватних будинків і критичну інфраструктуру, йдеться у повідомленні.

"У Торецькій громаді пошкоджений будинок у Петрівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки й 2 нежитлові приміщення. У Сіверську обстріляні 5 вулиць", — зазначив у Telegram очільник Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Він також повідомив, що за минулу добу під обстрілами були й інші райони області.

Волноваський район . У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджені 2 будинки.

. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджені 2 будинки. Покровський район. Авдіївка зазнала декількох авіабомбових ударів та масованих обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. У Курахівській громаді пошкоджений будинок у Гострому, під вогнем Курахівка.

Авдіївка зазнала декількох авіабомбових ударів та масованих обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. У Курахівській громаді пошкоджений будинок у Гострому, під вогнем Курахівка. Краматорський район. Лиманська громада зазнала 9 обстрілів, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Поранені за добу

В області двоє дорослих та двоє дітей дістали травм або поранень під час російських атак: окрім жителя Нью-Йорка, це родина з Селидового.

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