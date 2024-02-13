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Армія РФ 18 разів атакувала міста та села, у Нью-Йорку двоє можуть бути під завалами: доба на Донеччині
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Армія РФ 18 разів атакувала міста та села, у Нью-Йорку двоє можуть бути під завалами: доба на Донеччині

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Армія РФ 18 разів атакувала міста та села, у Нью-Йорку двоє можуть бути під завалами: доба на Донеччині
12 лютого 2024 рік, Донеччина. Фото: поліція Донеччини/Telegram

Під руїнами п'ятиповерхівки у Нью-Йорку Донецької області, по якій армія РФ напередодні завдала двох ударів авіабомбами, імовірно, перебувають двоє людей.

Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Донецькій області.

"Дві людини, ймовірно, перебувають під руїнами п’ятиповерхівки у Нью-Йорку. Руйнувань зазнали дитсадок, школа, три багатоквартирних і 17 приватних будинків", — зазначили в поліції.

Також під час цього удару, за даними облпрокуратури на вечір 12 лютого, поранення дістав 36-річний чоловік.

Наслідки бойових дій за добу

Загалом за 12 лютого окупаційні війська, як повідомили в поліції Донеччини, випустили снаряди по 14 населених пунктах області:

  • містах Курахове, Селидове, Часів Яр,
  • селищах Гостре, Нью-Йорк, Цукурине,
  • селах Михайлівка, Нетайлове, Новопокровське, Новоукраїнка, Первомайське, Предтечине, Рай-Олександрівка, Уманське.

"Поліція задокументувала наслідки 18 російських атак на цивільне населення. Ворог бив керованими авіабомбами КАБ-500, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган" та з артилерії", — йдеться на сайті головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Там також зазначили, що обстрілами пошкоджені 54 цивільні об’єкти:

  • 44 житлові будинки,
  • дитсадок, школа,
  • адмінбудівля, автомобілі,
  • газопровід, електромережі.

Рай-Олександрівку окупаційні війська обстріляли з артилерії, пошкодили 5 приватних будинків і критичну інфраструктуру, йдеться у повідомленні.

"У Торецькій громаді пошкоджений будинок у Петрівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки й 2 нежитлові приміщення. У Сіверську обстріляні 5 вулиць", — зазначив у Telegram очільник Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Він також повідомив, що за минулу добу під обстрілами були й інші райони області.

  • Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджені 2 будинки.
  • Покровський район. Авдіївка зазнала декількох авіабомбових ударів та масованих обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. У Курахівській громаді пошкоджений будинок у Гострому, під вогнем Курахівка.
  • Краматорський район. Лиманська громада зазнала 9 обстрілів, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Поранені за добу

В області двоє дорослих та двоє дітей дістали травм або поранень під час російських атак: окрім жителя Нью-Йорка, це родина з Селидового.

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