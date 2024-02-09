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На Хмельниччині військових, які втратили кінцівки, безкоштовно підвозитимуть до медзакладів України
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На Хмельниччині військових, які втратили кінцівки, безкоштовно підвозитимуть до медзакладів України

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На Хмельниччині військових, які втратили кінцівки, безкоштовно підвозитимуть до медзакладів України
Автомобіль для перевезення військовослужбовців, які втратили ноги або отримали травми опорно-рухового апарату, лютий 2024. Фото: 143 об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля"

На Кам’янеччині стартував пілотний проєкт від латвійського благодійного фонду. Завдяки йому військовослужбовців, які втратили ноги або отримали травми опорно-рухового апарату, безкоштовно підвозитимуть до медичних закладів Хмельниччини, Чернівців та Львова на обстеження або лікування.

Про це в ефірі Українського Радіо Хмельницького розповів представник фонду в Хмельницькій області Микола Кужель.

Миколо, як військовий може скористатися вашими послугами?

Людина попередньо телефонує на номер нашого фонду. Записується на який день, на котру годину йому потрібно доїхати. Ми організовуємо транспорт, під'їжджаємо під будинок і забираємо. Також можемо підвезти до найближчої залізничної станції або зустріти з потяга, але наголошую ще раз: попередньо потрібно записатись, оскільки ми не таксі.

На Хмельниччині військових, які втратили кінцівки, безкоштовно підвозитимуть до медзакладів України
Автомобіль для перевезення військовослужбовців, які втратили кінцівки, до медзакладів України, лютий 2024. Фото: 143 об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля"

Озвучте, будь ласка, телефон для запису.

063 629 44. Телефонувати можна з 9:00 до 18-00 у будні та вихідні дні. В нічний час ми не приймаємо виклики.

Чи потрібно мати документи, які засвідчують, що людина учасник бойових дій?

Так, бажано, щоб було посвідчення учасника бойових дій. Ми обслуговуємо також і тих, хто боронив нашу державу з 2014 року.

Наразі ви стартували на Кам’янеччині, але уточніть яку саму територію обслуговуєте?

Зараз ми маємо один автомобіль. Обслуговуємо територію Кам’янець-Подільської, Жванецької, Слобідсько-Кульчієвецької, Гуменецької, Орининської тергромад. У нас працює два водії: Тетяна, яка їздить на короткі відстані, і я, якщо потрібно буде їхати бійцю, до прикладу, на реабілітацію до Львова. До речі, якщо буде навіть один військовослужбовець, котрому буде важко добиратися в потязі до Львова, то ми організуємо йому підвезення до лікарні.

На Хмельниччині військових, які втратили кінцівки, безкоштовно підвозитимуть до медзакладів України
В автомобілі для перевезення військовослужбовців, які втратили кінцівки, облаштовано місце для перевезення інвалідного візка, а також лежачого хворого на ношах, лютий 2024. Фото: 143 об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля"

Миколо, як облаштована автівка, котра перевозить військових?

Автомобіль обладнаний місцем для перевезення інвалідного візка, а також лежачого хворого на ношах. Усе облаштування робили за кордоном. Автомобіль має спеціальний майданчик з фіксаторами візка, щоб все було безпечно. Є розкладний пандус, по котрому може заїжджає візок. Машина зручна, невисока, ще є декілька сидінь для пасажирів. Всі фінансові витрати щодо пального, технічного обслуговування автівки взяв на себе латвійський благодійний фонд. Зараз також наші європейські колеги розробляють брендування автівки, вона матиме спеціальні наліпки. У планах у нас масштабувати проєкт на всю Хмельниччину.

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