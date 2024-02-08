У 2023 році представники благодійної організації "Карітас Харків" за підтримки інших донорів встановили шість модульних будинків у двох громадах Харківщини. Також допомагали з ремонтом пошкоджених будинків та постачанням дров. У 2024 році команда фонду планує продовжувати ремонти, роздавати дрова та надавати грошову допомогу на сплату комунальних послуг.

Кому можуть допомогти та куди звертатися — у програмі Українського Радіо Харкова розповів директор благодійної організації "Карітас Харків", отець Андрій Насінник.

Модульні будинки та дрова на опалення: як допомагає "Карітас Харків"

Як саме допомагаєте з відновленням житла?

Стосовно відновлення житла, то один із таких проєктів називається "Гуманітарна допомога для осіб, які постраждали від війни в України". Він реалізується за підтримки "Карітасу" Австрії та NIN HOME.

Проєкт створений для допомоги вразливим категоріям населення, забезпеченню життєво необхідним прихистком й підготовці до зими.

У 2023 році ми поставили у Старосалтівській громаді п'ять модульних будинків й один — у Вільхівській громаді. Вони призначені для того, щоб люди, в яких повністю зруйноване житло, могли повернутися і жити на своїй території, на своєму подвір'ї. Опалюються вони твердопаливними котлами.

Також люди отримали непродовольчі набори, дрова для опалення домівок та пункти обігріву.

За 2023 рік в рамках проєкту виконали 120 малих та середніх ремонтів пошкодженого житла у Харківській та Вільхівській громадах, а також забезпечили дровами 502 людини у Старосалтівській громаді.

Житель Харківщини отримав дрова від благодійної організації "Карітас Харків". Фото: БО "БФ "Карітас Харків"

Ми вибирали найбільш постраждалих людей за нашими категоріями вразливості. Це самотні люди, старенькі — 60 плюс, багатодітні сім'ї тощо.

Наскільки це перспективний, хоча і тимчасовий, спосіб вирішення ситуації зі зруйнованим житлом? Чи будете більше їх ставити?

Такі будиночки вирішують багато проблем людей, бо вони готові працювати в себе на землі, облаштовувати якесь житло, відбудовувати поступово своє пошкоджене і це альтернатива, завдяки якій вони можуть повертатися в громади, хоч і, можливо, втратили все, що мали.

Модульний будинок на подвір'ї жителя Харківщини, який втратив житло через обстріли. Фото: БО "БФ "Карітас Харків"

Чи була і є можливість у людей самим звертатися, чи, наприклад до органів місцевого самоврядування, а вони вже вас повідомляють, чи ви самостійно визначаєте кому допомогти?

Ми працюємо у різний спосіб і класичний варіант, коли ми заходимо з ремонтами в якусь громаду, ми звертаємося до місцевих органів влади, а вони уже дають нам списки людей, які підходять по цих критеріях і категоріях людей, яких ми можемо включити в проєкт. Далі вже відвідуємо людей, перевіряємо відповідні документи на житло. І після того, якщо все в порядку, тоді ми повідомляємо все, що треба підряднику і вони вже працюють. Крім того, попередньо, також наші інженери оцінюють пошкодження і визначають вартість і кількість.

Працівник "Карітас Харків" реєструє пошкодження оселі, Харківщина. Фото: БО "БФ "Карітас Харків"

Зараз в яких громадах працюєте?

На цей момент ми маємо проєкти у громадах Харківського району, Циркуни, Дергачі — з цієї сторони. Також будемо починати відновлювати житло в Ізюмській громаді. Маємо уже підтвердження про можливість реалізовувати проєкт.

Ще один проєкт немає остаточно визначеної локації для реалізації, намагаємося визначити, де найбільше зараз є людей, які живуть у пошкодженому житлі.

Також є проєкт, який буде спрямований й на Харків, бо тут також є пошкоджені багатоповерхівки й продовжуються обстріли, і люди також потерпають від руйнувань, тому ми не зосереджуємося тільки на області, на деокупованих територіях, але й працюємо і в обласному центрі.

І в приватному секторі Харкова теж працюєте?

Так, але таких менше. Втім, відповідно до тих звернень, які ми отримуємо на нашу гарячу лінію, намагаємося реагувати й допомагати, наскільки можливо.

У Харкові зараз працюємо, наприклад, у Шевченківському, Київському районах. Загалом близько 500 відновлень від обстрілів ми мали можливість реалізовувати. Це і приватні будинки, і житло в багатоповерхівках.

Звичайно, що можна було б радити декому подаватися десь іще, чекати відшкодування, але люди інколи не мають іншого виходу, бо за держпрограмою інколи потрібно почекати, є певний процес реєстрації, буває затримка, а людині це потрібно, бо вона живе в холодному будинку, інколи з розбитими вікнами, пошкодженим дахом.

Ми мали один такий будинок в районі Салтівки, який був пошкоджений ще в перші дні війни, де було пряме попадання і люди поступово відновлювали собі літню кухню. Там дуже великі руйнування були, а ця літня кухня не була призначена для постійного проживання. Потрібно було і дах робити інший, і вікна вставляти, і підлогу утепляти, і стіни тинькувати — багато було і внутрішніх, і зовнішніх робіт. Ми одним проєктом там не мали можливості покрити всі ремонтні роботи й залучили кілька, щоб зробити повноцінно і щоб люди могли мешкати на своєму подвір'ї. Зусиллями й силами різних проєктів, донорів допомогли відновити, й вже ці люди поступово налагоджують своє життя. Ще дещо доробляють, але, думаю, після зими цього року вони уже будуть мати можливість там проживати.

Зруйнований обстрілами будинок на Харківщині. Фото: БО "БФ "Карітас Харків"

Допомога від "Карітас Харків": хто може отримати та куди звертатися

Люди, які в критичній ситуації можуть перебувати, як їм можна заявити про себе і звернутися до вас? Чи обов'язково це має бути людина, яка підходить під пільгову категорію, чи якщо ситуація дійсно кричуща, то ви можете втрутитися і принаймні будматеріалами допомогти?

Насправді в нас немає будматеріалів, таких проєктів не маємо. Ми маємо можливість людей долучити до якогось із проєктів, які є. Донори, які фінансують їх, особливу увагу приділяють тому, щоб це були пільгові категорії населення. Тобто будь-хто, в кого пошкоджене житло, але, наприклад, хто має роботу і плюс-мінус забезпечений, не може податися.

При цьому всі ті, хто буде потребувати якоїсь допомоги, підтримки, вони можуть звернутися. Тут не йдеться тільки про відновлення житла, у нас великий спектр діяльності: і з реабілітаційними центрами, і з дітьми, психологічна, юридична допомога, багато є моментів, коли люди не мають відповідних документів для того, щоб зареєструватися, наприклад, на "єВідновлення" тощо.

Директор "Карітас Харків" отець Андрій Насінник з командою фонду. Фото: БО "БФ "Карітас Харків"

У нас є "гаряча лінія" (0-800-336-734), на яку люди можуть звертатися і ті потреби, які в них є, висловлювати, а наші працівники вже перенаправлятимуть їх до інших, хто може допомогти. Навіть якщо на сьогодні ми не маємо можливості допомогти, то ми шукаємо можливості через партнерські організації, волонтерські, благодійні, які діють у Харкові, й перенаправляємо людей до цих організацій. А вони вже у свій спосіб, за можливості, допомагають.

Стосовно обігріву — як допомагаєте дровами й кому?

Дрова, паливні матеріали передбачені, знову ж таки, для пільгових категорій населення.

У 2023-му році за підтримки Католицької служби допомоги — CRS, це американська організація, ми мали можливість допомагати людям з паливними матеріалами й роздавали їх у різних районах Харківської області. Найбільше, за підтримки Карітасу Австрії, роздавали у селищі Старий Салтів — близько 400 домогосподарств отримали ці паливні матеріали.

Цьогоріч паливні матеріали ми роздаємо не лише по області, але також і в Харкові. До нас звертаються голови районів, Шевченківського, наприклад, Київського, і ми працюємо з їхніми списками домогосподарств, які потребують цих паливних матеріалів і тоді люди відповідно до критеріїв можуть пройти в межах того чи іншого проєкту, який спрямований на обігрів житла.

Відвантаження дров на Харківщині. Фото: БО "БФ "Карітас Харків"

Для нас не важливо чи в домогосподарстві є газ, чи немає, важливо критерії відбору і, щоб був твердопаливний або котел, або буржуйка, якими можна обігрівати житло.

Але ми також інколи маємо зв'язані руки через кількість цих домогосподарств, які можуть бути включені в ті чи інші проєкти, бо об'єми допомоги також залежить від фінансування і від можливостей організації. Тому заохочую інші організації долучатися до допомоги відповідно тих потреб, які є у Харківській області, не лише у Харківській громаді, щоб якнайбільше коштів можна було залучати принаймні у зимовий період, щоб можна було перезимувати.

У 2024 році у рамках проєкту NIN HOME "Гуманітарна допомога для осіб, які постраждали від війни в України" планується допомога у вигляді дров для 200 домогосподарств, а також грошова допомога на сплату комунальних послуг для 300 домогосподарств.

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