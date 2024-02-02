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Психологічну допомогу у 2023 році отримали вдвічі більше українців, ніж роком раніше — Ляшко
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Психологічну допомогу у 2023 році отримали вдвічі більше українців, ніж роком раніше — Ляшко

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Віктор Ляшко Карл Лаутербах Німеччина МОЗ
Голова МОЗ Віктор Ляшко та міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, Берлін, 2 лютого 2024 року. Фото: Міністерство охорони здоров'я/Facebook

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підсумував, що у 2023 році більш ніж 320 тисяч пацієнтів отримали психологічну допомогу на всіх рівнях. Обсяг таких послуг зріс удвічі з попереднім, 2022 роком.

Про це Ляшко заявив під час Україно-німецької конференції з ментального здоровʼя, психосоціальної підтримки та реабілітації.

Міністр додав, що зараз пацієнти можуть безоплатно отримати послуги з психологічної підтримки у більш ніж 860 медзакладах первинної медичної допомоги. По ці послуги до "первинки" вже звернулися близько 175 тисяч українців — 36% від загальної кількості звернень про проблеми ментального здоровʼя.

"Наступний етап — налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців, створення центрів ментального здоров’я на базі кластерних лікарень та розбудова окремих центрів психологічної реабілітації", — сказав Віктор Ляшко.

Українська делегація наголосила, що ментальне здоровʼя — на сьогодні один серед основних викликів світу на рівні з бідністю, кліматичними змінами та зростанням цін. Про це свідчать результати дослідження 11 країн світу, презентовані 6 вересня 2023 року під час Третього саміту перших леді та джентльменів.

Зараз Віктор Ляшко перебуває в Німеччині. Там він зустрівся зі своїм німецьким колегою Карлом Лаутербахом. Вони підписали декларацію про співробітництво. Ключові вектори співпраці:

  • громадське здоров'я,
  • профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань,
  • реабілітація,
  • психічне здоров'я,
  • професійний розвиток,
  • модернізація систем охорони здоров'я.

У середині січня голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак поінформувала, що у 2023 році 114 112 пацієнтів отримали психологічну допомогу у лікарів "первинки".

На початок 2024 року майже 70 тисяч медичних працівників пройшли навчання за спеціалізованою програмою ВООЗ і можуть допомагати пацієнтам щодо питань ментального здоровʼя. Серед них — 16 тисяч лікарів "первинки".

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