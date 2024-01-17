ВООЗ: світ повинен підготуватися до хвороби Х

Світ повинен підготуватися до майбутніх невідомих хвороб, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус делегатам Всесвітнього економічного форуму у Давосі у рамках обговорення так званої “хвороби Х”.

Про це пише The Guardian.

Гебреєсус пояснив, що ідея так званої “хвороби Х” не нова — ВООЗ використовує цей термін з 2018 року. Це пов'язано з тим, що існують відомі загрози, такі як MERS, вірус Зіка та Ебола. Але також є невідомі речі, які можуть статися в майбутньому, тому потрібен був замінник для "хвороби, про яку ми не знаємо, але яка може з'явитися".

Гебреєсус розповів, що ВООЗ готувалася до появи вірусу, подібного до Covid, ще до пандемії 2020 року.

“Ви навіть можете назвати Covid першою хворобою Х, і вона може повторитися”, — сказав глава ВООЗ.

Він додав, що деякі люди кажуть, що це викличе паніку, але це неправильно.

“Краще передбачити те, що може статися, тому що це траплялося в нашій історії багато разів, і підготуватися до цього. Ми не повинні зустрічати речі непідготовленими. Ми можемо підготуватися і до якихось невідомих речей”, — сказав Гебреєсус.

Така підготовка включає в себе систему раннього попередження, а також системи, які можуть розширюватися, коли виникає нагальна потреба в більшій кількості медичних приміщень та персоналу.

"Хвороба Х" – це гіпотетична назва невідомого патогену, здатного викликати епідемію чи пандемію. ВООЗ ще у 2018 році включила "хворобу X" до глобального переліку захворювань і патогенів, які мають пріоритет для досліджень та розробок у контексті надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я.

Форум у Давосі

Понад 100 глав держав і урядів зібралися у Давосі на 54-ті щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Загальна тема заходу — "Відновлення довіри". Програма складатиметься з чотирьох пріоритетів: