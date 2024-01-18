Голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак поінформувала, що у 2023 році 114 112 пацієнтів отримали психологічну допомогу у лікарів первинної ланки у межах пакета НСЗУ "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні меддопомоги".

Про це Наталія Гусак сказала під час пресконференції "Програма медичних гарантій-2024: що зміниться для пацієнта?".

"У 2023 році 114 112 пацієнтів отримали психологічну допомогу у лікарів первинної ланки. З них 72 395 — жінки, 41 717 — чоловіки, 18 170 — діти до 17 років (включно — ред.)", — сказала Гусак.

Голова НСЗУ додала, що наразі кожен українець може знайти на сайті Національної служби здоров'я України найближчого сімейного лікаря, який працює за напрямом "Психологічна і психіатрична допомога".

17 січня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу про підсумки проєкту МОЗ "Інтеграція послуги з охорони психічного здоров’я на первинній ланці медичного обслуговування" повідомляв, що українці можуть отримати психологічну допомогу на первинній ланці у 865 медзакладах у межах пакета НСЗУ "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні меддопомоги". Зі свого боку Наталія Гусак заявила, що НСЗУ підвищуватиме вимоги до медзакладів з метою поширювання цієї послуги на всю країну. Вимоги, зокрема, стосуються збільшення кількості в медзакладах медпрацівників, як лікарів, так і медичних сестер, які пройшли курс mhGAP. Зараз таких фахівців на первинній ланці 70 тисяч.

"Ми вже бачимо, що у 2024 році як мінімум ще 200 медзакладів укладуть з НСЗУ контракт за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Це є хорошим знаком про те, як громади, держава, лікарі відповідають на потреби людей", — додала Гусак.