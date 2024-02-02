Російські військові 2 лютого скинули вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області. Поранений місцевий житель.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
Як йдеться в повідомленні, під ударом опинився 46-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Чоловіка доставили до лікарні. Йому надають медичну допомогу.
Що відомо про обстріли Херсона 2 лютого 2024 року
Російські військові вдень 2 лютого з авіації атакували середмістя Херсона. Поранена 73-річна жінка та 17-річний хлопець.
В обід російська армія двічі атакувала Інгулець Херсонської області. Постраждалій місцевій жительці надали медичну допомогу на місці, 37-річного чоловіка шпиталізували.
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