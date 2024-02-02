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Російські військові з авіації атакували середмістя Херсона: є поранені
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Російські військові з авіації атакували середмістя Херсона: є поранені

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Російські військові вдень 2 лютого з авіації атакували середмістя Херсона.

Про це у Telegram керівник МВА Роман Мрочко.

За його інформацією, поранена 73-річна жінка, яка на момент удару перебувала на подвір'ї. Її шпиталізували з контузією та уламковим пораненням.

Також внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.

Як повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура, попередньо військові РФ завдали авіаційного удару по середмістю Херсона з СУ-34. Інформацію щодо руйнувань та потерпілих уточнюють. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Пізніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram про ще одного постраждалого внаслідок авіаудару. Поранення отримав 17-річний хлопець. Його доправили до медичного.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що за минулу добу військові РФ 279 разів обстріляли Херсонщину. З артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації випустили 1606 снарядів.

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