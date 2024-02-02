Армія РФ двічі обстріляла Інгулець: поранені чоловік та жінка

Вдень 2 лютого російська армія двічі атакувала Інгулець Херсонської області.

Про це у Telegram повідомила поліція Херсонської області.

За даними ОВА, в обід внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.

Пізніше російська армія знову обстріляла населений пункт. 37-річний місцевий житель отримав поранення. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги чоловіка доставили до лікарні.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що за минулу добу військові РФ 279 разів обстріляли Херсонщину. З артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації випустили 1606 снарядів.

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