До суду передали справу щодо трьох жителів Донеччини, яких підозрюють в організації незаконного грального бізнесу. За інформацією слідства, вони організували підпільне казино у Селидовому та заробляли на день від 3000 до 150 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини.

"У березні 2023 року мешканець Мирнограду вирішив побудувати бізнес на азартних іграх без отримання ліцензії. До реалізації свого плану зухвалий "підприємець" залучив двох знайомих жителів села Михайлівка та Цукуриного, які погодились на його пропозицію стати адміністраторами у підпільному закладі", — розказали в прокуратурі.

За інформацією слідчих, для організації підпільного казино житель Мирнограду орендував квартиру у Селидовому та встановив у ній комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням.

Всіх трьох обвинувачених судитимуть за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 203-2 т частиною 1 статті 209 (організація та проведення азартних ігор, вчиненими організованою групою, та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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