"Купа дерев повалених". На Миколаївщині зменшується кількість штучних насаджень

У Миколаєві станом на друге лютого біля пляжу "Маяк" повалені понад 50 дерев. Над розв'язанням проблеми наразі працюють фахівці "Миколаївського лісового господарства".

Кореспонденти Суспільного дізналися, як лісники борються з наслідками повалення дерев.

Існує певна процедура прибирання сухих дерев з лісової ділянки. Обстеження здійснюється спільно з "Херсонлісзахистом", каже виконувач обов’язків директора філії "Миколаївське лісове господарство" Сергій Завгородній.

Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Це починається з виявлення сухого насадження. Для цього заміряється діаметр дерева, висота дерева і ставляться відповідні позначки, клейма при вибірковій рубці на шийці дерева. Сергій Завгородній в.о. директора філії "Миколаївське лісове господарство"

"Після цього виписується електронний лісовий квиток, і можемо розпочинати рубку. Після того, як дана (деревина — ред.) буде зрубана, складена, заміряна, пройдена через КПК – електронний облік деревини, тоді вона може бути реалізована", — каже він.

Місцевий житель Едуард розповідає, прогулювався лісом та побачив повалені дерева біля пляжу "Маяк".

"Тут ходив, гуляв і оце побачив, що купа дерев повалених. Нарахував у цьому місці десь близько 40 дерев, на тій стороні ще десяток, але я далі не ходив. Тобто пів сотні дерев тут лежить, вони завалені, сухі", — розповідає Едуард.

"Повалені дерева лежать на звичайних, і шкідники перелазять. Ось воно все пошкоджене, бачите дерево. Я пропоную просто ці дерева прибрати, віддати на ЗСУ, бо їм дерево завжди потрібне", — додає чоловік.

Місцевий житель Едуард показує на повалене дерево, 2 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Помічниця лісничого філії "Миколаївське лісове господарство" Тетяна Косерба говорить, причинами того, що дерева стають слабкі — засуха, несприятливий ґрунт або вік дерева.

"Для кожної породи дерев, як-то кажуть, є свої шкідники, які саме знешкоджують ту чи іншу деревину. У першу чергу, ми побачимо по тому, що гілки сухі й листя, хвоя суха. Це перші ознаки того, що дерево починає висихати", — розповідає Косерба.

Повалені дерева, 2 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Зменшення кількості штучних лісових насаджень негативно впливатиме на екосистему міста та області, говорить професор кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування Ігор Наконечний.

"Будь-який мікроорганізм, який живе на деревині, будь-які комахи, які живуть там, якщо вони збільшують різко свою чисельність, вони стануть однозначно шкідниками", — пояснює професор.

"Але шкода для цієї мікроекосистеми прибережної зони з втратою дерев, безперечно, буде. Бо це і дім для птахів, та очищення повітря суттєве — все ми це влітку відчуваємо", — зауважив Ігор Наконечний.

Професор кафедри екології та природоохоронних технологій НУК Ігор Наконечний, 1 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Комісія лісничої філії розпочала обстеження ділянки у січні 2024 року. Про результати буде відомо згодом, розповідає Сергій Завгородній.

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