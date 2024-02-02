Національне агентство з питань запобігання корупції провело опитування й з'ясувало, що 74% державних службовців заповнюють та подають декларацію за один день.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

"Декларування — один із найефективніших інструментів запобігання корупції у публічному секторі. Агентство не лише забезпечує контроль та перевірку декларацій посадовців, а й працює над удосконаленням і спрощенням процесу заповнення декларацій", — мовиться в повідомленні.

Станом на грудень 2023 року в понад 40% опитаних не виникло будь-яких труднощів або запитань під час заповнення своєї декларації (проти 38% у березні 2023). Найскладнішими для заповнення виявились розділи про банківські рахунки, доходи та об'єкти нерухомості, вказали фахівці.

Загалом лише 26% опитаних витрачають на подання декларації понад один день. Для переважної більшості цей процес коротший.

Відтак, 74% декларантів подають документ за 1 день, при чому 34% роблять це впродовж кількох годин, а 30% — менш як годину.

Декларування під час війни

Як відомо, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії після 24 лютого 2022 року обов'язкове подання декларацій було призупинене.

У Transparency International Україна поінформували, що лише третина всіх посадовців подали декларації за 2021 рік.

30 січня 2023 року посли країн G7 та ЄС виступили за якнайшвидше ухвалення в Україні Державної антикорупційної програми та відновлення е-декларування та фінансового звітування політичних партій.

5 вересня 2023 року Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, однак не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій.

6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для відновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.

12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про відновлення електронного декларування, і закликав нардепів якнайшвидше проголосувати за відкриття реєстру декларацій.

Верховна рада 20 вересня схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського про відкриття реєстру декларацій.

10 жовтня Зеленський підписав закон №9534 про відновлення електронного декларування під час воєнного стану, повторно ухвалений з правкою.