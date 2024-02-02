Очільник уряду Румунії Чолаку заперечив можливу підготовку до війни з Росією

Глава уряду Румунії Марчел Чолаку відкинув заяву очільника Генштабу Влада Георгіці щодо підготовки до можливого конфлікту з Росією і заявив, що країна не братиме жодної участі у війні.

Про це повідомляє Euractiv.

"Зберігаймо спокій. Румунія не вступає у війну (з Росією – ред.)", – заявив Чолаку у відповідь на заяву глави Генштабу Георгіці про те, що Румунія має бути готовою до можливого протистояння з РФ.

Раніше Влад Георгіці висловив занепокоєння щодо потенційної ескалації політики президента Росії Володимира Путіна, виділяючи Молдову як ймовірну ціль і напруженість, яка поширюється на Західні Балкани. На тлі цього він запропонував запровадити добровільну військову службу для чоловіків і жінок віком від 18 до 35 років. Наголошуючи на важливості "підготовки населення до потенційних сценаріїв війни", він підкреслив дефіцит, спричинений відмовою від обов’язкової військової служби в Румунії та в усіх країнах-членах НАТО.

14 січня Україна розпочала переговори з Румунією про укладення двосторонньої безпекової угоди.

12 січня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр СК Ріші Сунак підписали угоду в сфері безпеки між Україною та Британією.