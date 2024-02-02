Українська ППО вночі знищила 11 "шахедів" — Повітряні сили ЗСУ

Проти ночі 2 лютого Росія атакувала Україну 24-ма ударними дронами типу "Shahed-136/131" з кількох напрямків. У результаті роботи ППО було знищено 11 безпілотників.

Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ

Зазначається, що дрони запускали з Приморсько-Ахтарська (Росія) та Чауди (Крим). Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

"Загалом, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ударних дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей", — йдеться у повідомленні.

Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені, додали у Повітряних силах.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що внаслідок нічної атаки безпілотників на Кривий Ріг у Дніпропетровській області знеструмлені побутові та промислові споживачі. Внаслідок удару є пошкодження на одній з підстанцій. За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, знеструмлено більш ніж 40 тисяч абонентів. Також під землею опинилися понад 100 робітників двох шахт. Частину з них вже підняли на поверхню.