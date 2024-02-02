НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Українська ППО вночі знищила 11 "шахедів" — Повітряні сили ЗСУ
ОбстрілиДронЗСУУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПодії

Українська ППО вночі знищила 11 "шахедів" — Повітряні сили ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ППО
Робота ППО. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

Проти ночі 2 лютого Росія атакувала Україну 24-ма ударними дронами типу "Shahed-136/131" з кількох напрямків. У результаті роботи ППО було знищено 11 безпілотників.

Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ

Зазначається, що дрони запускали з Приморсько-Ахтарська (Росія) та Чауди (Крим). Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

"Загалом, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ударних дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей", — йдеться у повідомленні.

Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені, додали у Повітряних силах.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що внаслідок нічної атаки безпілотників на Кривий Ріг у Дніпропетровській області знеструмлені побутові та промислові споживачі. Внаслідок удару є пошкодження на одній з підстанцій. За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, знеструмлено більш ніж 40 тисяч абонентів. Також під землею опинилися понад 100 робітників двох шахт. Частину з них вже підняли на поверхню.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Херсон, авіаудар РФ, 2 лютого 2024 рік
Понад рік під постійною атакою РФ: скільки будинків у Херсоні пошкоджені обстрілами
На початок