НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росія безпілотником атакувала підстанцію в Кривому Розі
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуЕнергосистемаВійна

Росія безпілотником атакувала підстанцію в Кривому Розі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Кривий Ріг у Дніпропетровській області знеструмлені побутові та промислові споживачі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначили в пресслужбі, у ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

"Фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", — йдеться у повідомленні.

Також вночі вибухи чули на Кіровоградщині.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Новий голова ОБСЄ прибув в Україну
Новий голова ОБСЄ прибув в Україну. Про що він заявив на пресконференції у Києві

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
вулиці, місто
Атака дронами, шахтарі під землею, вимкнення світла, арешт майна Царьова. Головні новини Дніпра та області 2 лютого
енергетики, світло
У Кривому Розі відновили електропостачання для 103 тисяч абонентів, домівки яких знеструмило через атаку дронами
У ДТЕК розповіли що і скільки відремонтували на Одещині минулого року
У ДТЕК розповіли що і скільки відремонтували на Одещині минулого року
"Полтававодоканал" відключили від електропостачання
Відключення об’єктів "Полтававодоканалу" від електропостачання: як це пояснюють у підприємстві
На початок