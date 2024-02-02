Росія безпілотником атакувала підстанцію в Кривому Розі

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Кривий Ріг у Дніпропетровській області знеструмлені побутові та промислові споживачі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначили в пресслужбі, у ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

"Фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", — йдеться у повідомленні.

Також вночі вибухи чули на Кіровоградщині.