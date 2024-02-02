НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Обстріли Нікопольщини й атака дронами Криворіжжя. Знеструмлено понад 40 тисяч абонентів, сотня шахтарів під землею
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

Обстріли Нікопольщини й атака дронами Криворіжжя. Знеструмлено понад 40 тисяч абонентів, сотня шахтарів під землею

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли Нікопольщини й атака дронами Криворіжжя. Знеструмлено понад 40 тисяч абонентів, сотня шахтарів під землею
Фото: Facebook/IPNA

У ніч на 2 лютого армія РФ атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, три "шахеди" знищили оборонці з Повітряного командування "Схід".

Є влучання, внаслідок чого знеструмлено більш ніж 40 тисяч абонентів. Також під землею опинилися понад 100 робітників двох шахт. Частину з них вже підняли на поверхню.

По Нікопольщині вдарили з артилерії. Цілили по Марганцю та Мирівській громаді. Загиблих і поранених немає.

Посадовець також уточнив, що через атаку на Покровську громаду 1 лютого 37-річний чоловік дістав осколкові поранення та перелом. Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Болгарія, Україна, БТР
Болгарія почала відправку сотню бронетранспортерів для України
Вибухи у Полтавській області 31 січня 2024
Вибухи на Полтавщині 2 лютого: що відомо
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Залужний
WP: Україна повідомляла США, що готується звільнення Залужного
На початок