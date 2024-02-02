У ніч на 2 лютого армія РФ атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, три "шахеди" знищили оборонці з Повітряного командування "Схід".

Є влучання, внаслідок чого знеструмлено більш ніж 40 тисяч абонентів. Також під землею опинилися понад 100 робітників двох шахт. Частину з них вже підняли на поверхню.

По Нікопольщині вдарили з артилерії. Цілили по Марганцю та Мирівській громаді. Загиблих і поранених немає.

Посадовець також уточнив, що через атаку на Покровську громаду 1 лютого 37-річний чоловік дістав осколкові поранення та перелом. Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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