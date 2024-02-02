На фронті відбулось 63 бойових зіткнення з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулось 63 бойових зіткнення з російською армією.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 лютого.

"Противник завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 дронів типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 з них знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине Авдіївка, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Вугледар, Новодонецьке, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 5 атак армії РФ біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ, яка не полишає спроб оточити Авдіївку.Тут Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак противника в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів у районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 марних штурмових дій.

"Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують російську армію вздовж всієї лінії фронту", — додали у Генштабі ЗСУ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ.