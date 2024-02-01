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Кабмін затвердив постанови, щоб посилити український ОПК
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Кабмін затвердив постанови, щоб посилити український ОПК

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Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 31 жовтня 2023 року. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

На засіданні уряду 1 лютого ухвалили три постанови, які мають посилити український оборонно-промисловий комплекс: про дерегуляцію виробництва боєприпасів, ціноутворення на виробництво дронів та оборонні закупівлі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За останні півтора року Україна ухвалила близько 20 законів і нормативно-правових актів, які формують ринок озброєння. І таких ухвал більшає, щоби допомагати розвитку ОПК, сказав прем'єр.

Перший документ — про дерегуляцію виробництва боєприпасів розширить експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БпЛА на виготовлення боєприпасів усіх типів. Також це вдосконалить процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу, каже Шмигаль.

"Проєкт ми запустили влітку минулого року. Для цього розширили коло потенційних виробників, усунули бюрократію, створили чіткі алгоритми — від розроблення до прийому в експлуатацію. За пів року зареєстровано понад 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування", — розповів урядовець про проєкт, можливості якого розширюються завдяки постанові від 1 лютого.

Друга постанова стосується ціноутворення на виробництво БпЛА. Згідно з нововведенням, виробники дронів надаватимуть уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Це, за словами Кабміну, усуне потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів під час держзакупівель безпілотників.

"Зараз в Україні близько 200 компаній випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім. У 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році", — поінформував Денис Шмигаль.

Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив суть постанови. Тепер виробники дронів мають уточнювати для держави, як вони розраховували маржуМаржа — це різниця між вартістю і собівартістю товару. Зараз в Україні під час закупівлі дронів маржинальність становить 25%, але собівартість може коливатися, так змінюється і маржа, якщо прибуток перевищує 25%, який нині платять в Україні. Після перерахунку держава дає можливість або повернути різницю до бюджету, або допостачати дрони.

Третя постанова: оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro. Цим, як сказав прем'єр Шмигаль, розв'язується кілька питань:

  • безперервність, стійкість та керованість постачання ЗСУ усім необхідним;
  • прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток;
  • запобіжники витоку інформації.

Новину доповнено о 19:35. Додано пояснення від Мінцифри про маржу на дрони.

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