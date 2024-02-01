День Бабака на Харківщині: Тимко ІІІ дав прогноз на весну-2024

Бабак Тимко віщує, що весна у 2024 році настане за шість тижнів. Він не побачив тіні.

Бабак удвадцяте дав прогноз 2 лютого на біостанції в селі Гайдари, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.

"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — "переклала" віщування донька померлого хранителя традиції Дня бабака і начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.

Що відомо про День бабака на Харківщині

День бабака на біостанції в Гайдарах під Змієвом започаткували у 2004 році харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським. За цей час про прихід весни оповіщали три бабаки. Самі ж науковці збігів з прогнозами синоптиків не відстежували.

У Харківській області, за різними підрахунками, живе від 5 тисяч до 18 тисяч бабаків. Традицію віщування весни започаткували, щоб привернути увагу до захисту гризунів. Прогноз Тимка у 2021 році не збувся, але на біостанції кажуть: ідея акції знайшла відгук. У 2022 році Тимко ІІІ віщував, що весна буде нестабільною. Бабаків степових внесли до Червоної книги як вид, що зникає.

З першого дня вторгнення РФ село Нестерівка, де живе бабак-віщун Тимко ІІІ та ще близько 30 бабаків, опинилося під окупацією. У вересні село звільнили.

За словами завідувача біологічної університетської лабораторії "Східні степи" Володимира Грубника, 70-80% прогнозів Тимка збуваються.

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